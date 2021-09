Mia Khalifa oublie de porter des intérieurs en portant une robe moulante

Mia Khalifa oublie de porter des intérieurs en robe moulante | Instagram

Pour une célébrité de la stature de l’actrice et mannequin Mia Khalifa pour la mettre en valeur énormes charmes et en même temps, laisser ses fans bouche bée est quelque chose qu’il gère parfaitement, surtout lorsqu’il s’agit de montrer son silhouette exquise sans porter d’intérieurs sous vos vêtements.

La même chose s’est produite récemment dans un photo qu’il a partagé à travers ses histoires, où non seulement il avait l’air spectaculaire, mais le fait qu’il ne portait rien en dessous était trop visible.

Sans aucun doute Mia khalifa Elle continue d’être l’une des mannequins et personnalités préférées ainsi que la plus recherchée sur Google, malgré le fait qu’elle se soit retirée de l’industrie cinématographique il y a des années à l’âge adulte.

A lire aussi : Le concours de Celia Lora Noelia avec son contenu épicé !

C’est quelque chose qu’il aimerait certainement effacer de sa vie, comme il l’a mentionné à quelques reprises dans ses réseaux sociaux, cependant il faut tenir compte du fait que sa popularité a commencé à monter comme de l’écume une fois que son visage a été connu dans ses films , dont on dit qu’il n’en a enregistré que 34 au total.

Cela peut vous intéresser : Mia Khalifa en vidéo révélatrice avec un haut en plumes blanches !

Son vrai nom est Sarah Joe Chamoun, mais elle est devenue célèbre grâce à sa participation à ce type de cinéma et son nom de scène aussi, elle a donc décidé de le garder et maintenant elle est connue sous le même nom, il est donc presque inévitable de s’associer elle avec une autre profession.

Elle est également actuellement un mannequin bien connu, une femme d’affaires et est apparemment devenue une créatrice de maillots de bain, a récemment collaboré et conçu 4 pièces fabuleuses et séduisantes, dont elle fait la promotion depuis son lancement.

À lire aussi : Anastasia Kvitko d’en haut porte une robe en soie révélatrice

Khalifa s’est concentrée sur sa carrière de mannequin, pour preuve cette beauté d’origine libanaise, comme l’acteur Keanu Reeves, a publié plusieurs photos au moins sur ses stories Instagram.

La robe moulante que portait cette beauté était brune avec une seule manche et avec un drapé au niveau des hanches, c’est quelque chose de court et d’extrêmement serré au sommet soulignant ses énormes charmes, il convient de noter que tout vêtement qu’elle confectionne sera mis en valeur par immédiatement si votre jolie peau est perceptible ou non.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Ce qui était surprenant, c’était le fait qu’on remarquait qu’il ne portait pas d’intérieurs sur le dessus, c’est quelque chose qui est immédiatement identifiable et qu’en fait c’est quelque chose des plus courants, de nombreuses célébrités et stars de la série ont tendance à ne pas utiliser quoi que ce soit sous vos vêtements, c’est probablement quelque chose de plus confortable.