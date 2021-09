in

Mia Khalifa par derrière avec de la micro dentelle parmi ses charmes | Instagram

Malgré le fait qu’aujourd’hui Mia Khalifa est propriétaire d’un silhouette exquise, ses charmes et autres ont toujours été adorables et coquettes, à tel point que lorsqu’elle avait un peu plus de volume, elle était tout aussi belle, surtout quand ses vêtements en dentelle se perdaient parmi ses charmes.

Au fil des ans, la popularité et la renommée de Mia ont grandi comme de la mousse, malgré le fait qu’elle se soit retirée de l’industrie cinématographique, de nombreux internautes continuent de rechercher ses vidéos, donc cette image du flirt libanais continue de s’imposer.

La même chose s’est produite dans ce qui, selon ses partisans, est l’une des photos de Mia Khailfa plus frappante et coquette, malgré le fait que son visage n’apparaît pas.

Alors que la célébrité exotique des médias sociaux et l’ex actrice du cinéma pour adultes le plus recherché de Google posait sur cette photo, ses fans ont décidé de prendre l’image et de la partager sur un autre compte Instagram.

Étant celui-ci l’un des Photos qui a attiré le plus d’attention, car ses charmes ultérieurs peuvent être vus au premier plan, le mannequin, femme d’affaires et maintenant aussi créatrice de maillots de bain porte un ensemble en dentelle noire.

La pose dans laquelle elle se trouve vous permet de voir ses charmes au premier plan, en plus de la pièce inférieure qui se perd parmi ses charmes étant précisément non seulement minuscule mais aussi un peu courte car elle atteint à peine ses hanches.

Quant à la partie supérieure, elle semble porter un corset, celui-ci rentre dans le dos comme n’importe quelle autre pièce de ce style, sûrement certains fans seraient un peu susceptibles de savoir s’il s’agit réellement du beau modèle.

Les doutes sont immédiatement dissipés car il existe un moyen rapide d’identifier le beau modèle malgré le fait qu’elle énormes charmes Les supérieurs et le visage ne sont pas visibles, peut-être y avez-vous déjà pensé, nous parlons de ses tatouages.

Bien que dans l’image elle en avait encore peu, aujourd’hui elle en a déjà fait plusieurs, grâce à eux, il est facile de savoir qu’elle est Mia Khalifa, quelque chose qui cachait aussi un peu sa silhouette était une barre noire qui avait l’image en plein milieu de celui-ci, où il a mentionné “bonne nuit”.

La publication de cette beauté de 28 ans a été partagée sur Instagram, dans un compte fan le 20 février 2020.