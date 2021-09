Mia Khalifa plie son maillot de bain et montre ses énormes courbes

Le beau actriceLa mannequin et femme d’affaires d’origine libanaise Mia Khalifa a partagé quelques Photos où elle montre à nouveau sa silhouette exquise, vêtue d’un saisissant Maillot de bain deux pièces en blanc, qui semble être plié, ce qui le rend encore plus coquette.

Il y a quatre heures que la jolie Mia khalifa Il a partagé ces images, se souvenant précisément qu’il y a un an il avait partagé ce contenu sur son compte OnlyFans.

Apparemment, cette belle célébrité des médias sociaux partage son contenu lié uniquement à des photos avec son compte OF, où elle partage non seulement du contenu exclusif, mais apparaît également vêtue de maillots de bain extrêmement séduisants.

Beaucoup de gens associent cette plate-forme uniquement à des contenus épicés, mais toutes sortes de contenus peuvent également être publiés, comme on le voit avec la nouvelle publication du modèle libanais.

Mia Khalifa pose dans une sorte de kiosque, le soleil fixe cette femme d’affaires coquette et célébrité du cinéma pour adultes malgré le fait qu’elle se soit retirée de l’industrie du cinéma pour adultes.

Le maillot de bain est blanc et bien qu’il s’agisse d’un design assez simple, il a des plis et des plis qui le rendent encore plus coquette, il est un peu plus serré que la normale, donc ce qui le cause, c’est que son énormes charmes regarde encore plus.

Pour se protéger un peu du soleil, Khalifa porte un chapeau de daim ou aussi appelé chapeau de pêcheur, en plus de lunettes noires, toutes deux roses.

Sur la deuxième image on peut la voir assise sur la clôture du kiosque montrant ses charmes posant par derrière, surtout en voyant son maillot de bain qui se perd parmi ses charmes, ce qui attire tout de suite notre attention c’est que son maillot de bain en haut montre qui est assez large .

Le mannequin tient le même kiosque décrivant un sourire choquant qui fait sûrement tomber amoureux ses fans comme elle l’a fait à plusieurs reprises grâce à son contenu dragueur, elle a sûrement réussi à gagner plus d’adeptes sur son compte OF.

Dans le peu de temps où il a partagé les photos, il a déjà plus d’un million de cœurs rouges, en termes de commentaires, il est sur le point d’atteindre 6 000 commentaires.