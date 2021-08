Mia Khalifa porte de la dentelle avec des gants et les jambes écartées | Instagram

Sarah Joe Chamoun, l’ancienne actrice plus connue sous le nom de Mia Khalifa a une nouvelle fois ébloui ses followers par sa beauté et son charme. La belle libanaise a décidé de poser pour la caméra comme la femme forte et belle qu’elle est et a donc mis les gants.

La belle influenceuse ressemblait à un boxeur devant la caméra, c’est pourquoi elle a mis des gants noirs et a écarté les jambes pour prendre une pose pleine de force et de puissance féminine.

Mia Khalifa a non seulement exprimé son côté fort, mais aussi celui qui surpasse tout flirt en utilisant une fine dentelle pour montrer au maximum sa silhouette sinueuse et célèbre, ce qui l’a rendue reconnue dans le monde entier.

La personnalité libanaise Évidemment, il a une anatomie à celle d’aujourd’hui, il est donc plus que vrai que l’image date d’il y a des années. Mia a choisi le noir et les transparences comme accessoires de ses charmes.

La célèbre tenue la couvre vraiment très peu et exalte au maximum sa silhouette en posant de face et avec ses jambes écartées, en plus de faire un geste plus qu’agréable avec son visage qui a rendu la photographie plus qu’inoubliable.

Sur une deuxième photo, vous pouvez voir comment l’ancienne star de cinéma pour adultes décide de changer ses baskets noires coquettes pour une paire de chaussures de tennis de la même couleur et un short, tout cela pour assumer complètement le rôle d’un boxeur.

Bien que Mia Khalifa ait honte de la façon dont elle est devenue célèbre, cette belle femme a réussi à rester au premier plan et au goût du public en tant qu’influenceuse et représentante pour faire entendre sa voix dans les problèmes sociaux.