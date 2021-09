Mia Khalifa pose dans de minuscules intérieurs et montre ses charmes

in

Encore une fois le modèle coquette et actrice Mia Khalifa a laissé ses fans le cœur battant en se montrant avec ses charmes bien en vue, grâce aux minuscules intérieurs qu’elle portait, laissant plus d’un vouloir en voir un peu plus.

Les énormes charmes de la célèbre star du divertissement et des réseaux sociaux Mia khalifa Ils ont toujours attiré l’attention précisément à cause de leur grande taille et cette fois, ils ne faisaient pas exception.

Si vous êtes fan de la belle femme d’affaires, vous saurez que depuis plus d’un an elle a décidé de changer ses habitudes et de se mettre à faire de l’exercice en continu, les résultats ont été fascinants.

C’est parce que Khalifa a non seulement perdu du poids, mais a également tonifié ses muscles, c’est ainsi qu’aujourd’hui, elle est encore plus belle et frappante à l’œil, mais pour certains de ses fans, sa silhouette manque avec un peu plus de viande.

Malgré ses changements physiques, elle continue d’être belle | Instagram

C’est sûrement dans ce but que certains de ses fans ont entrepris de partager du contenu sur ce mannequin séduisant et ancienne actrice de films pour adultes, alors qu’elle travaillait encore sur ces films ou peut-être un peu après sa retraite.

Une fois qu’il a décidé de gérer sa propre carrière, il a commencé à partager un contenu quelque peu révélateur, via des plateformes de contenu exclusives, probablement certaines des photos qu’il a partagées à l’époque sont celles qui circulent aujourd’hui sur Internet.

Comme dans le cas de l’image où elle apparaît de sa cuisine, vêtue d’une paire de sous-vêtements avec lesquels sûrement, ceux qui ont vu l’image ont immédiatement activé leur imagination et ont commencé à fantasmer sur sa beauté et ses charmes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Dans l’image, elle est rechargée les bras étendus sur la table et le poêle, posant avec un regard que plus d’un pourrait immédiatement intimider.

Khalifa porte un haut noir avec des bretelles un peu étroites, qui semblent ne pas supporter le poids de ses charmes, puisqu’elles se détachent un peu, en dessous elle porte une pièce avec de la dentelle bleue qu’elle a un peu baissée avant de prendre la photo.

En laissant un peu en vue ses hanches et ses jambes galbées, il ne fait aucun doute que la silhouette de Mia Khalifa est fabuleuse, qu’elle soit aujourd’hui ou à quoi elle ressemblait il y a quelques années dans ses anciennes vidéos.