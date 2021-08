in

Mia Khalifa pose de dos avec un intérieur en dentelle noire | Instagram

Le modèle, actrice et la femme d’affaires Mia Khalifa sont apparues dans l’un de ses plus séduisants Photos dans laquelle elle exhibe ses courbes et ses charmes de dos avec un petit intérieur en dentelle noire.

Dans l’image, nous voyons la belle célébrité de Beyrouth, Liban posant devant un miroir, elle se prend elle-même, réalisant la meilleure pose possible.

Pendant des années, nous avons apprécié le contenu qui Mia khalifa Elle l’a partagé sur ses réseaux sociaux officiels, mais nous l’avons également partagé avec les publications que ses propres fans font à son sujet.

Cette photo particulière a été partagée sur Instagram dans un compte de fan, dont nous avons immédiatement remarqué qu’il s’agissait de l’une de ses premières photos en tant que modèle ou peut-être qu’elle n’était pas encore entrée dans ce monde intéressant.

C’est parce que Khalifa aujourd’hui en plus d’avoir complètement changé d’apparence, parce qu’il a décidé de changer ses habitudes alimentaires et de commencer à faire de l’exercice en continu, il a réussi à perdre du poids, ce qui pour des millions n’était pas nécessaire car cela semblait parfait pour beaucoup.

Les changements qu’il a eu depuis un an sont assez marqués et les photos, comme celle-ci en particulier, on retrouve de nombreuses différences, notamment pour sa rhinoplastie où le nez a été un peu refixé.

Bien que sur la photo, ça a l’air plutôt bien avec ce petit intérieur en dentelle et le haut à fines bretelles, également en noir, dévoile un peu de ses charmes.

L’endroit où il se trouve semble être un studio où peut-être dans peu de temps ils commenceraient à l’arranger pour une séance photo, ceci à cause de la coiffe qui apparaît derrière et aussi de quelques vêtements de l’autre côté du fond du image.

C’était le 24 février, le jour où l’instantané a été partagé, la star de cinéma elle-même a sûrement partagé cette photo à l’époque, mais ce ne serait pas une surprise si elle a “nettoyé” et supprimé certaines images comme le font habituellement d’autres grandes célébrités.

La mannequin et femme d’affaires compte actuellement 25 millions de followers sur son compte Instagram officiel en plus d’avoir 2 139 publications dans l’application, bien que Khalifa soit devenue assez active sur ses réseaux sociaux, il est probable qu’en raison du nombre de publications qu’elle a actuellement à certains point supprimé certaines photos et vidéos.