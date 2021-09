Mia Khalifa pose depuis son lit dans un body noir séduisant ! | Instagram

Le nom de Mia Khalifa continue et continuera sûrement d’être l’un des plus recherchés dans Google Grâce à son travail au cinéma pour personnes âgées, chacune de ses photos provoque toujours des soupirs, surtout lorsqu’il apparaît au lit avec des vêtements dragueurs.

Cette fois, il a décidé de poser à l’aide d’un body noir Avec une robe ouverte, de son lit en mangeant un délicieux sandwich, probablement plus d’un de ses partisans a voulu essayer quelque chose.

La célébrité coquette a partagé le photo via son compte Instagram officiel le 10 juin 2019, où il compte d’ailleurs actuellement 25,1 millions de followers, un chiffre qui ne cesse d’augmenter grâce au contenu qu’il partage.

Dans l’image, elle apparaît avec son petit ami d’alors Robert Sandberg Avec qui il a mis fin à son mariage récemment, après deux ans, dont un de thérapie, tous deux ont décidé de mettre fin à leur relation en bons amis.

Mia khalifa et son copain mangeaient au lit, l’un d’eux vêtu différemment, pour sa part le chef était vêtu d’un pantalon de costume noir, chemise blanche et cravate noire que le mannequin coquette et femme d’affaires tirait un peu.

Quant à elle alors qu’elle fixait Robert, elle portait un body que l’on a déjà vu dans d’autres publications, il parait que c’était la même séance photo, uniquement dans des poses différentes, le plus frappant sur l’image étaient ses hanches et charmes postérieurs.

En effet, grâce à la position dans laquelle ils se trouvaient, ils étaient un peu plus exposés, comme leur énormes charmes Les hauts hauts, que la plupart sinon tous ses fans connaissent déjà, portaient également des baskets à lacets noires flashy.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Quand elle a dit qu’elle ne voulait pas de frites mais qu’elle finit par manger la moitié des vôtres”, a écrit Mia Khalifa.

Vous savez sûrement déjà que cette belle mannequin libanaise adore manger, à plus d’une occasion elle nous a montré certaines de ses sorties dans de bons restaurants, d’autres plus décontractées ou lorsqu’elle commande de la restauration rapide à la maison et le montre en vidéos.

La photo séduisante a déjà plus d’un demi-million de likes et plus de 8 000 commentaires, plusieurs d’entre eux faisant référence à son air audacieux et révélateur malgré le fait d’être accompagné de son petit ami au lit.