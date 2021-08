in

Mia Khalifa se lance dans un nouveau sport mignon : le tennis ! | Instagram

La maquette et la femme d’affaires Mia Khalifa ont surpris ses followers, car elle est apparue dans un nouveau photo Dans lequel il est montré en train de pratiquer un nouveau sport, pour beaucoup il s’agit d’un sport assez coquette.

Sans aucun doute, de nombreux internautes considèrent que le tennis est un sport non seulement marquant mais aussi extrêmement coquette, car les femmes doivent porter un uniforme, une jupe et un chemisier spéciaux.

Mia khalifa Elle porte cette même tenue, bien qu’elle ne la pratique pas dans l’image comme beaucoup auraient aimé le voir, la belle célébrité est toujours aussi belle.

Ce qui a immédiatement attiré l’attention dans l’image, ce sont les énormes charmes de Mia Khalifa, puisqu’ils sortaient un peu de son haut, qui était avec des bretelles et un col rond mais quelque chose de prononcé.

Il semble que le modèle et actrice Elle porte une jupe qui est le modèle habituel chez les sportifs, bien qu’il puisse aussi s’agir d’un short blanc en plus de ce haut noir et de chaussures de tennis bleues.

Assise sur une chaise au bord du court, tout en tenant une raquette de tennis très concentrée, exhibant toute sa beauté comme elle le fait constamment.