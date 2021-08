Mia Khalifa surpasse Bárbara de Regil, au gymnase ! | Instagram

Encore une fois le nom de Barbara de Régil Il se fait connaître, mais pas à cause d’une polémique mais à cause de Mia Khalifa qui l’a surpassée dans la salle de sport en arborant une silhouette spectaculaire.

Il a récemment partagé un photo où il apparaît devant le miroir vêtu d’un silhouette exquise, des muscles définis et des jambes galbées.

Malgré que Mia khalifa Elle ne montre pas beaucoup de peau, ce qu’elle nous a appris suffit à soupirer pour elle, d’autant plus qu’elle est maintenant dans son meilleur stade.

Malgré le fait qu’il y a quelques semaines, il a rendu publique sa séparation d’avec le chef Robert Sandberg, n’a pas sombré dans la dépression, au contraire, il est plus vivant que jamais.

9 entraînements avant vendredi, c’est l’objectif”, a écrit Mia Khalifa.

Cette belle célébrité libanaise nous surprend depuis près d’un an maintenant, nous montrant les progrès qu’elle a accomplis grâce à un exercice constant et bien qu’aujourd’hui elle n’ait pas fait de comparaisons entre l’avant et l’après, il n’est pas difficile de se rappeler comment Lucia un peu plus qu’il y a un an.

Même si elle n’était pas en surpoids et avait l’air très bien, elle a aujourd’hui l’air plus confiante et surtout heureuse avec son corps, cela se reflète dans son contenu en photos et vidéos.