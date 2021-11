Ángela Aguilar, fille d’Andrea Legarreta « copie » sa tenue | Instagram

Sans aucun doute, les fans de célébrités trouvent toujours un moyen de faire des comparaisons, même si parfois cela n’a aucun sens, comme cela s’est produit avec Ángela Aguilar et Mine rubin On dit que la fille d’Andrea Legarreta a copié le look d’Angela.

Angèle Aguilar Depuis qu’il a commencé sa carrière dans la musique, il s’est toujours distingué par le port de costumes typiquement mexicains, mettant en valeur la culture du Mexique, étant donné qu’il les porte avec fierté.

Comme la plus jeune fille de Pepe Aguilar, Mía Rubín s’est également aventurée dans la musique avec un style différent de celui d’Ángela, cependant, comme prévu, les comparaisons ont été rapides.

La même chose s’est produite il y a quelques jours à peine, lorsque Mia a accompagné ses parents Andrea Legarreta et Erik Rubín, ainsi que sa sœur cadette, au Festival international Globo 2021, qui a eu lieu à León Guanajuato et qui est devenu un succès. .

Sur les photos que la jeune chanteuse de 16 ans a partagées, elle apparaît vêtue d’un look chaud pour le temps automnal, il convient de mentionner que Guanajuato est un endroit frais à cette période de l’année, il était donc nécessaire de porter des vêtements qui garde-la au chaud.

Cependant les comparaisons et la copie supposée du style de Angèle Aguilar est apparu, lorsque Rubin a été montré avec un chapeau plat qu’il portait, déclarant selon certains internautes qu’il ressemblait beaucoup à l’interprète de « En Realidad ».

Il convient de mentionner qu’Angela a effectivement un look de cow-girl, mais cela le montre dans les scènes où nous l’avons vue avec un chapeau et des bottes, étant déjà hors de la scène, elle conserve un look complètement différent.

Comme vous le savez probablement déjà, la plus jeune membre de la dynastie Aguilar est fascinée par la mode, donc son style est assez proche du bohème et moderne, pas exactement comme une fille de la campagne dont elle est d’ailleurs fière, mais pas. pratiquer tout le temps.

Curieusement, Mía Rubín portait un look qui ressemblait certainement à celui d’Ángela, cependant ce n’était pas le même, d’autant plus que chacune des jeunes femmes a son propre style bien identifié, seulement que certaines personnes ont créé une supposée rivalité entre les jeunes femmes.

Sûrement dans le but de créer des conflits entre la nouvelle génération d’enfants d’artistes importants tels que ces deux jeunes femmes et aussi Lucerito Mijares.