MIA sur Crypto, Assange et son nouvel album

J’ai toujours vu la mixtape « Vicki Leekx » comme une œuvre d’art plutôt qu’un morceau de musique, simplement parce que c’était très fortuit, de tout et des événements qui se déroulaient dans le monde. C’est juste arrivé. De plus, j’ai fait l’album « Maya » et il a été très mal commenté par tout le monde, et tout le monde se dit: « Oh, mon Dieu, c’est le pire album qu’elle ait jamais fait, elle l’a complètement perdu. » Et puis j’ai fait « Vicki Leekx », et tout le monde était comme, « Oh mon Dieu, cela aurait dû être l’album, c’est la meilleure chose de tous les temps, c’est le magnum opus de la musique à l’époque. » Et je pense que, pour moi, c’était plus lié au fait que cela faisait partie d’une expérience collective de ce qui se passait dans le monde.

