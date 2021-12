Miami aurait embauché Mario Cristobal grâce aux bénéfices de l’hôpital

L’Université de Miami est prête à presque doubler le salaire de Mario Cristobal, selon ., pour que l’ancien joueur de ligne offensive des Hurricanes quitte l’Oregon et entraîne dans son alma mater.

Pour ce faire, Miami paiera également un rachat de 9 millions de dollars pour sortir Cristobal de son accord avec les Ducks et versera une partie substantielle des 8 millions de dollars environ restants sur l’accord de Manny Diaz.

En outre, l’université semble avoir fait des promesses à Cristobal concernant de nouvelles installations et d’autres dépenses liées au football, s’efforçant de rattraper les Jones dans la course aux armements.

D’où vient tout ce capital ? Je laisse mon collègue Charles McDonald expliquer :

C’est exact. Selon ., l’école se sent enhardie à investir dans le football parce que…. son système médical a réalisé plus de 400 millions de dollars de bénéfices l’année dernière.

Ce serait une réorientation odieuse des fonds même si nous n’étions pas au milieu d’une pandémie mondiale. Il y a quelques années, la Floride comptait environ 2,7 millions de personnes, soit 13 % de l’État, qui vivaient sans assurance maladie. La pandémie de coronavirus semble avoir stimulé de nouvelles inscriptions par le biais de programmes gouvernementaux, mais nous examinons toujours des millions de personnes qui n’ont pas de couverture, beaucoup d’entre elles disant que cela coûte tout simplement trop cher.

Bien sûr, plus de 61 000 habitants de la Floride sont morts du coronavirus et l’État se classe 10e sur la liste des décès pour 100 000 habitants. Il est clair que les citoyens de l’État ont besoin de plus d’aide. Les personnes travaillant dans les hôpitaux, des médecins aux personnes qui poussent des fauteuils roulants, sont sans aucun doute surmenées et stressées aussi.

Donc, je ne sais pas, peut-être réaffecter ces bénéfices à des subventions de traitement pour les personnes non assurées ? Obtenez-leur un meilleur traitement plus tôt – des examens de routine ! – et dépenser moins plus tard. Chose futile. Aussi, utiliser ces fonds, peut-être, pour améliorer la vie des infirmières et des concierges en gardant tout en marche dans les hôpitaux ?

Ou essayons encore une fois de ramener la Glory of The U !

Le sport universitaire est un bourbier corrompu supervisé par des personnes moralement brisées depuis très longtemps. C’est comme si nous étions sur le point de changer – grâce à l’amélioration des droits des étudiants-athlètes et à une pression croissante pour les laisser se syndiquer et négocier pour un meilleur traitement – ​​le système se convulse et trouve de nouvelles façons de se couvrir de honte.

Je ne continuerai pas à me plaindre de ça. Internet l’a fait pour moi :

Oh, au fait, Miami négociait cet accord avec Cristobal… alors que Diaz était encore employé ! Et il prévoyait de garder Diaz si Cristobal refusait.

Diaz a été ENFIN officiellement informé de son licenciement ce matin, une demi-journée après qu’il a été signalé pour la première fois à l’échelle nationale.