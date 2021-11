Miami bat l’Utah lors de la grande soirée de Tyler Herro

14/11/2021 à 04:53 CET

.

Tyler Herro a récolté 27 points et huit rebonds pour le Miami Heat, qui a battu les Utah Jazz 105-111 sur la route.

Miami a balayé la série de la saison avec le Jazz et a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives. Duncan Robinson, qui avait six 3 points, a ajouté 22 points et Kyle Lowry a eu 21 points pour le Heat (8-5).

Ces six 3 de Duncan étaient absolument accrocheurs aujourd’hui. pic.twitter.com/8zwv35AhTd – Miami HEAT (@MiamiHEAT) 14 novembre 2021

Pour le Jazz (8-5), Bojan Bogdanovic a inscrit 26 points, dont 19 au quatrième quart-temps, en tant que meilleur buteur. Le remplaçant Jordan Clarkson a récolté 25 points et Donovan Mitchell en a fait 22 pour l’équipe de l’Utah.

Le Jazz a perdu pour la quatrième fois en cinq matchs. Utah a utilisé une séquence de 18-0 pour rebondir après un déficit de 22 points dans les dernières minutes.