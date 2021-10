Miami bouleverse le n ° 17 Pitt dans un affrontement côtier crucial

Le chaos côtier est incontournable. Les Panthers n ° 17 étaient aux commandes de la division côtière, Kenny Pickett menant Pitt directement sur la I-79 à Charlotte pour le match de championnat ACC. Mais Miami avait d’autres plans samedi après-midi, soufflant dans Heinz Field et s’accrochant à une victoire 38-34.

Pitt était favorisé de -9,5 points à domicile, selon Tipico Sportsbook, mais semblait rattraper son retard pendant la majeure partie du match. Il s’agit de la deuxième victoire consécutive de Miami contre une équipe classée, battant le n ° 18 NC State le week-end dernier pour mettre fin à une séquence de deux défaites consécutives.

Les Panthers ont pris une avance de 7-0 au début, mais Miami a répondu avec 21 points consécutifs, alors que le quart de première année Tyler Van Dyke a pris le rythme. Van Dyke a terminé avec un impressionnant 428 verges sur 32 passes en 42 avec trois touchés et une interception. Les Canes ont eu envie de cette passe de TD inversée à Will Mallory au premier quart:

CHARGEMENT TD INVERSE @CanesFootballpic.twitter.com/qyR9Hzu6g4 – Réseau ACC (@accnetwork) 30 octobre 2021

Miami menait 31-17 à la pause, mais il semblait que Pitt allait inverser la tendance en deuxième mi-temps, en égalisant le score à 31 avec 5:50 à jouer au troisième quart. Van Dyke a répondu avec sa troisième passe de touché de la journée – celle-ci à Key’Shawn Smith – pour donner l’avantage aux Hurricanes pour de bon.

Après s’être rapproché des quatre avec un placement sur le terrain, l’espoir de Heisman, Kenny Pickett, a lancé sa deuxième interception du match sur la ligne des deux verges de Miami. Lors du jeu suivant, Miami s’est vu attribuer une progression vers l’avant hors de la zone des buts au lieu d’une sécurité. Le jeu a été examiné, mais il n’y avait pas suffisamment de preuves pour annuler l’appel et accorder à Pitt deux points et la possession.

Van Dyke a trouvé Charleston Rambo pour un pick-up de 18 verges, et Miami a pu se convertir aux 3e et 4e pour sceller la victoire.

Pickett a lancé le ballon pour 519 verges et trois touchés, mais le senior a lancé deux interceptions dans l’après-midi.

Maintenant, la porte est ouverte dans le Coastal, car la première défaite de Pitt en conférence le rend vulnérable à des équipes comme Virginia, qui se situe à 4-2 dans l’ACC. Les Cavaliers ont deux matchs hors conférence contre BYU et Notre Dame avant d’affronter Pitt le 20 novembre dans un match qui pourrait déterminer le champion de la conférence. Miami (2-2) et Virginia Tech (2-2) n’ont également subi que deux défaites en conférence et peuvent garder les choses intéressantes.

Fondamentalement, Coastal Chaos est bel et bien vivant en 2021.

Voir les 5 superbes touchés de Michigan State RB Kenneth Walker III contre Michigan

Top 25 des classes de recrutement de football collégial 2021 après la Journée nationale de la signature

voir 25 images