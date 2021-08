Miami City lance son jeton numérique natif MiamiCoin (MIA) ⋆ Crypto new media

Miami, l’une des villes les plus cryptées des États-Unis, obtient sa monnaie numérique native MiamiCoin (MIA). L’annonce intervient dans les deux mois suivant la tenue de sa conférence Bitcoin par Miami.

Le maire de Miami, Francis Suarez, a beaucoup exprimé son soutien à Bitcoin et à la technologie globale de crypto-monnaie. Le maire a lancé plusieurs mesures favorables à la cryptographie tout en attirant des mineurs et d’autres acteurs de l’industrie de la cryptographie.

Aujourd’hui, @JoinFreehold et les membres de la communauté Stacks annoncent CityCoins (https://t.co/y1GN8LjGNy) avec MiamiCoin ($MIA) étant le premier CityCoin. CityCoins vous permet d’investir dans votre ville préférée tout en gagnant pour vous-même. Voici comment : – patrickwstanley.btc (@PatrickWStanley) 2 juin 2021

Le maire de Miami a noté que le MiamiCoin aidera davantage la ville à améliorer son « écosystème technologique ». Pour réaliser ce projet, l’administration de Miami s’est associée à CityCoins.

La raison du choix de CityCoins est qu’il permet également aux utilisateurs d’exploiter les pièces de leur ville préférée. CityCoins permet aux utilisateurs de générer deux types de crypto-monnaies – Bitcoin (BTC) et stack tokens (STX). Cela permettra aux mineurs de détourner leurs fonds vers les trésors de villes spécifiques.

Fonctionnement de MiamiCoin

Comme indiqué, CityCoins a construit le MiamiCoin en utilisant ses propres piles de chaînes de blocs programmables (STX). À partir du mardi 3 août, les utilisateurs de la blockchain peuvent commencer à extraire les pièces MIA.

Cependant, 30% des revenus générés par l’exploitation minière iront à Miami. La ville utilisera ces fonds dans d’autres projets pour son bien-être et son développement global.

Fait intéressant, sur les 70% restants, les propriétaires de MiamiCoin (MIA) peuvent verrouiller les 70% restants pour gagner des récompenses en BTC et STX. La publication d’information locale The Miami Herald a été la première à discuter de cette pièce le mois dernier. Expliquant l’utilisation de MiamiCoin (MIA), Michael Sarasti, directeur de l’information de Miami et directeur de l’innovation et de la technologie, a déclaré :

“Nous pourrions l’utiliser pour les routes, les parcs, la résilience régionale – l’idée est [MiamiCoin users] investissent dans la qualité de l’avenir de la ville. Ils parient sur Miami pour réussir, et du point de vue des détenteurs, lorsque Miami fait mieux, leur pièce fait mieux.

S’adressant à Fox Business le mois dernier, le maire de Maimi, Francis Suarez, a déclaré qu’il s’agissait d’une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes et qu’elle pouvait potentiellement rapporter des millions de dollars de revenus à la ville. Il a en outre ajouté :

“Miami est maintenant devenue… la capitale mondiale du bitcoin, et nous nous concentrons sur la différenciation de notre économie en créant la nouvelle vague de produits technologiques qui incitera les gens à déménager à Miami et à faire partie de notre écosystème technologique”.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.