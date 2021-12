Miami contrôle le destin des éliminatoires après un début de 1-7

Avant le match de lundi contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Dolphins de Miami contrôlent leur destin en séries éliminatoires, marquant un revirement incroyable dans une saison qui a commencé avec une fiche de 1-7.

Après avoir reçu de l’aide dans la liste des matchs de dimanche, les Dolphins n’ont besoin que de gagner lors de leurs trois derniers matchs pour atteindre les séries éliminatoires. Ils prendraient le contrôle de la septième et dernière tête de série des séries éliminatoires de l’AFC avec une victoire à la Nouvelle-Orléans, avant de jouer contre les Titans du Tennessee lors de la semaine 17 et d’accueillir les New England Patriots pour clôturer la saison régulière.

Les chances de Miami de terminer le retour remarquable restent incroyablement minces – l’indice de puissance du football d’ESPN donne à l’équipe une chance de 9,2% de se qualifier pour les séries éliminatoires – mais même être dans cette position est improbable. Selon le Miami Herald, les Dolphins seraient la première équipe de l’histoire de la NFL à atteindre les séries éliminatoires après avoir perdu sept de leurs huit premiers matchs.

Une apparition en séries éliminatoires des Dolphins cette saison n’était pas considérée comme si folle après que l’équipe a raté de peu les séries éliminatoires avec une fiche de 10-6. Ils avaient +1500 chances sur Tipico Sportsbook de remporter l’AFC, tout comme des équipes comme les Titans, les Indianapolis Colts et les New England Patriots. Cependant, les Dolphins ont suivi une victoire lors de leur premier match avec sept défaites consécutives et la saison était considérée comme une spirale vers une déception majeure.

Miami a changé les choses au cours de la semaine 9 lorsque le calendrier s’est allégé, remportant six victoires consécutives, dont cinq contre des équipes actuellement inférieures à 0,500 pour revenir à 7-7. Maintenant, le calendrier se complique un peu à mesure que la saison se termine, mais la mission est simple : continuer à gagner.

Cela devient plus facile pour Miami lors du match de lundi, les Saints gérant une épidémie de COVID-19 qui les obligera à lancer un quatrième quart-arrière différent cette saison dans la recrue Ian Book. Mais la Nouvelle-Orléans est également 7-7 et se bat pour sa vie en séries éliminatoires.

Ensuite, il y a les Titans, qui ont la deuxième meilleure fiche de l’AFC à 10-5 et une résurgence offensive grâce au retour du receveur AJ Brown jeudi dernier. Enfin, Miami obtient les Patriots, rivaux de la division, qui ont perdu deux matchs de suite mais restent 8-6 et ne sont pas la même équipe que les Dolphins ont battue lors de la semaine 1.

Une victoire dans chacun de ces concours garantit à Miami une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

