Miami entre dans le calendrier F1 en 2022

23/09/2021 à 16h37 CEST

Miami fera ses débuts au calendrier de la Formule 1 l’année prochaine, ont confirmé jeudi les promoteurs de l’événement. La course se déroulera autour du Stade de Hard Rock, domicile de l’équipe NFL Miami Dolphins, sur un circuit spécialement construit pour l’occasion, le Autodrome international de Miami, dont les travaux sont déjà bien avancés.

Avec le programme de 23 courses de F1 qui sera confirmé prochainement par le Conseil Mondial du Sport Automobile, le GP de Miami prendra sa place ce printemps, du 6 au 8 mai. Ce sera la première des deux courses à avoir lieu aux États-Unis l’année prochaine, la seconde étant le grand prix annuel sur le Circuit des Amériques à Austin, au Texas, au dernier trimestre de l’année.

“Nous avons travaillé dur pour créer un circuit avec un grand spectacle et un endroit avec des expériences imbattables pour les fans”, a-t-il déclaré. À M Garfinkel, associé gérant du Grand Prix de Miami. “Il y a eu une excitation et une anticipation énormes pour cet événement, et nous sommes ravis d’annoncer la date afin que les gens puissent commencer à le planifier.”

“Je ne doute pas que la communauté de la Formule 1 et les fans du sport du monde entier vont être étonnés de ce qu’ils verront en mai prochain”, a déclaré le directeur général du Grand Prix de Miami, Richard Crégan. “La construction du circuit progresse conformément aux attentes, et maintenant que nous avons confirmé notre date avec la Formule 1, nous pouvons rapidement passer à autre chose en révélant plus de détails sur l’expérience qui sera vécue sur la piste et qui fera de celle-ci .une arrivée vraiment exceptionnelle sur le calendrier.Ce lieu est déjà connu pour créer des expériences inoubliables pour des événements tels que le super bol et l’Open de Miami. Nous attendons avec impatience une toute nouvelle occasion sportive mondiale. »