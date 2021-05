Miami Heat a battu les Timberwolves du Minnesota (121-112)

08/05/2021 à 05:22 CEST

chaleur de Miami a réussi à gagner à domicile contre Minnesota Timberwolves 121-112 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs de Miami Heat avaient été vaincus à domicile contre Mavericks de Dallas par 113-127. De leur côté, les Timberwolves du Minnesota ont également perdu à domicile avec Memphis Grizzlies par 135-139, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre défaites consécutives. Pour le moment chaleur de Miami serait exclu des play-offs avec 36 victoires en 67 matchs joués, tandis que Minnesota Timberwolves il serait exclu des Play-offs avec 20 matchs gagnés sur 67 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été dominé par l’équipe visiteuse, ils ont ensuite gagné par 11 points (18-29) pour conclure avec 28-32. Puis, au deuxième trimestre, il y a eu un retour de chaleur de Miami et a atteint une différence de huit points (49-41) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 31-22. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 59-54 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de chaleur de Miami ils ont augmenté leur différence, ont eu une différence maximale de 13 points (89-76) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-24 et un total de 89-78. Enfin dans le dernier trimestre Minnesota Timberwolves il a réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 32-34. Enfin, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 121-112 en faveur de l’équipe locale.

Le triomphe de chaleur de Miami C’était en partie grâce aux 25 points, six passes et huit rebonds de Jimmy Butler et les 27 points, quatre passes et trois rebonds de Tyler herro. Les 27 points, quatre passes et six rebonds de Villes de Karl-Anthony et les 25 points, trois passes et six rebonds de Anthony Edwards ils n’étaient pas assez pour Minnesota Timberwolves A remporté le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de chaleur de Miami sera contre Celtics de Boston dans le Jardin Td. De son côté, le prochain adversaire de Minnesota Timberwolves sera Orlando Magic, avec lequel vous verrez les visages dans le Centre Amway. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.