Miami Heat bat les Chicago Bulls (106-101)

chaleur de Miami Être à la maison Chicago Bulls 106-101 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs de Miami Heat ont subi une défaite à l’extérieur contre Atlanta Hawks par 118-103. De leur côté, les Chicago Bulls battus à domicile Charlotte frelons par 108-91. Apres le jeu, chaleur de Miami reste lié aux matchs gagnés avec les positions en barrage avec 32 matchs gagnés sur 61 joués, tandis que Chicago Bulls il serait exclu des Play-offs avec 25 victoires en 60 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, les joueurs de Miami Heat ont été les principaux protagonistes, ils ont réalisé la différence maximale (15 points) à la fin du quart jusqu’à ce qu’ils terminent avec 33-18. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de chaleur de Miami Ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu une course de 13-2 et ont continué à gagner par 24 points (59-35) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 28-23. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 61 à 41 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se rapprocher de la lumière jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 19-22 (80-63). Enfin, au cours du dernier quart-temps, il a également réduit les distances Chicago BullsEn fait, il a réalisé un partiel de 12-2 dans ce quart-temps, même s’il était insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel 26-38. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 106-101 pour les locaux.

La victoire de chaleur de Miami a été construit sur 20 points, 10 passes et six rebonds de Bam Adebayo et les 23 points et six rebonds de Duncan Robinson. Les 26 points, six passes et 14 rebonds de Nikola Vucevic et les 31 points, cinq passes et cinq rebonds de Coby blanc ils n’étaient pas assez pour Chicago Bulls A remporté le match.

Dans le prochain jeu de Chicago Bulls votre rival sera à nouveau chaleur de Miami dans le American Airlines Arena. De son côté, le prochain rival de chaleur de Miami sera Chicago Bulls, avec lequel il sera mesuré dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.