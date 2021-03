Miami Heat bat les New York Knicks 88-98

30 mars 2021 à 04:23 CEST

chaleur de Miami a gagné New York Knicks loin 88-98 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre loin de chez eux Bucks de Milwaukee par 96-102. De leur côté, les visiteurs perdus chez eux avec Charlotte frelons par 110-105. Apres le jeu, chaleur de Miami reste lié aux matchs gagnés avec des places en barrage avec 23 matchs gagnés sur 47 joués, tandis que New York KnicksAprès le match, il continue en barrage avec 24 matchs gagnés sur 47 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart avait l’équipe visiteuse comme protagoniste et dominateur, a atteint une différence de six points (0-6) et s’est terminé sur un résultat de 16-21. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à dépasser le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel 16-0 au cours de ce quart et sont venus l’emporter par neuf points (43-34) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-15. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 43-36 dans la lumière.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs des New York Knicks ont réussi à dépasser le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et ont réalisé la différence maximale (11 points) à la fin du quart jusqu’à ce qu’il se termine par un partiel. résultat de 21 -39 et 64-75 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 24-23. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat final de 88-98 en faveur de chaleur de Miami.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Bam Adebayo et Jimmy Butler pour sa participation au jeu, après avoir obtenu 20 points, quatre passes et 17 rebonds et 27 points, six passes et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Julius Randle et Derrick Rose, avec 22 points, trois passes et huit rebonds et 16 points, deux passes et deux rebonds respectivement.

La prochaine réunion de New York Knicks sera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. De son côté, le prochain jeu de chaleur de Miami sera contre Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.