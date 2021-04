Miami Heat bat les San Antonio Spurs 116-111

29/04/2021 à 05:20 CEST

chaleur de Miami a remporté la victoire à domicile contre San Antonio Spurs par 116-111 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs de Miami Heat ont perdu à domicile contre Chicago Bulls par 102-110. De leur côté, les San Antonio Spurs battus à domicile pour Wizards de Washington par 143-146. Apres le jeu, chaleur de Miami est à égalité avec les matchs gagnés avec les positions de barrage avec 33 matchs gagnés sur 63 disputés, tandis que San Antonio Spurs il serait exclu des play-offs avec 31 matchs gagnés sur 61 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre chaleur de Miami Il était le protagoniste principal, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 12-2 dans ce quart-temps et avait une différence maximale de 14 points (27-13) jusqu’à terminer avec un résultat de 31-20. Plus tard, le deuxième quart a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 24-34. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 55-54 dans la lumière.

Le troisième quart a été à nouveau caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’au final l’équipe locale finisse par prendre ses distances et se termine par un résultat partiel de 27-20 et un résultat global de 82-74. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont également réduit les distances, même si cela ne suffisait pas pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 34-37, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 116-111 en faveur. chaleur de Miami.

De plus, les joueurs de chaleur de Miami qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation étaient Jimmy Butler Oui Bam Adebayo, qui a récolté 29 points, six passes et huit rebonds et 21 points, deux passes et 11 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Dejounte Murray Oui Demar Derozan pour ses actions dans le jeu, avec 22 points, 11 passes et 10 rebonds et 20 points, huit passes et quatre rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de chaleur de Miami sera contre Les Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, tandis que le prochain jeu de San Antonio Spurs sera contre Celtics de Boston dans le Jardin Td. Consultez le calendrier complet de la NBA.