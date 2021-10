Miami Heat, candidature ferme pour le ring dans la NBA 2022

Une mauvaise saison n’est rien de plus que cela, une simple parenthèse parrainée par les conditions complexes dans lesquelles s’est déroulée l’année écoulée. chaleur de Miami Il est revenu à cet état d’excellence qu’il affichait dans la bulle et qu’il semblait perdre la saison dernière, alors que ses grands accessoires paraissaient totalement déformés. Eric Spoelstra il a retrouvé le moral et la confiance en soi d’un groupe extrêmement complet, qui a su intégrer des joueurs importants et avec un schéma commun : ils savent ce que c’est que de gagner un ring. Kyle Lowry, PJ Tucker et Markieff Morris Ils ont doté l’équipe de ce caractère et de cette expérience si nécessaires sur le chemin de la gloire, pour lesquels un Jimmy Butler qui a trouvé une nouvelle voie semble prédestiné.

« Je peux marquer beaucoup plus que je n’ai fait jusqu’à présent. Lors des deux derniers matchs, j’ai lancé plus que jamais et les entraîneurs m’encouragent à continuer comme ça », a déclaré la grande star de l’équipe dans le Miami Herald, consciente que les espaces qui tireurs ouverts du niveau de Duncan Robinson et Tyler Herro, récupéré pour la cause, peut vous offrir d’énormes avantages lorsqu’il s’agit d’assumer des responsabilités. Bam Adebayo poursuit son perfectionnement permanent et la direction basket et spirituelle assumée par Lowry se porte très bien au groupe. « Maintenant, je suis là pour faire jouer les autres, il n’est pas nécessaire que Jimmy passe autant le ballon, il doit continuer à marquer et à montrer la star qu’il est », a déclaré le meneur vétéran, principal promoteur du changement d’attitude de Butler. .

Conscient qu’il n’a pas à affronter trop de triples, avec des spécialistes accomplis, le talentueux attaquant peut continuer à se concentrer sur le fait d’être le défenseur d’élite qui l’a toujours associé à la star rivale, mais aussi à être agressif face au cerceau et ne vous inquiétez pas d’impliquer autant le reste de l’équipe. Personne ne va blâmer cette saison Jimmy Butler Laissez-le assumer un rôle offensif, pour la tranquillité d’esprit qu’il sait lire le jeu et interpréter qu’il existe de nombreuses autres routes de notation qui peuvent bénéficier de son agressivité vers la jante. Comme si cela ne suffisait pas, chaleur de Miami Il reste dans l’élite défensive, affichant la meilleure note depuis la création du triple en 1980.

