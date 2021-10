Miami Heat est consacré : Victoire sur les Hornets par LaMelo Ball, et leader de la Conférence Est

chaleur de Miami continue de confirmer sa grande forme en NBA. La franchise de Floride a réussi à s’imposer ce matin pour Charlotte frelons, l’une des équipes à la mode, par un résultat de 99-114 pour mener la Conférence Est (à égalité, oui, avec les Knicks, les Bulls et les Wizards).

Jimmy Butler a été le protagoniste absolu de la confrontation avec une performance de 32 points, 10 rebonds et cinq passes décisives, suivi d’un Bam Adebayo complètement dominant dans la zone (double-double de 26 points et 19 rebonds). Très mauvais LaMelo Ball chez les Hornets (six points et six passes), contré par le meilleur Gordon Hayward de la saison (23 points, six rebonds et quatre passes).

Jimmy a poursuivi son début de saison offensif ce soir 32pts, 10rebs et 5asts pic.twitter.com/pInUm4G709 – Miami HEAT (@MiamiHEAT) 30 octobre 2021