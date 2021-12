Miami Heat freine la bonne tendance des Bucks à gagner sans Butler

Ce sont deux équipes appelées à établir une rivalité intime cette saison et chaleur de Miami Il a eu plus qu’une victoire dans ce match. Ceux d’Eric Spoelstra savent se remettre de l’absence de Butler, légitimant leur position dans la zone noble du tableau et montrant qu’ils peuvent battre un prétendant au ring, comme c’est le cas. dollars de Milwaukee. Ils ont gagné 113-104, avec un excellent match de Kyle Lowry (22 points et 13 passes décisives), ainsi qu’avec Calebb Martin déchaîné, avec 28 points.

Share