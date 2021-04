Miami Heat gagne 109-107 sur les Brooklyn Nets

19/04/2021 à 00:20 CEST

chaleur de Miami a été imposé comme un local Filets de Brooklyn par 109-107 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à l’extérieur avec Minnesota Timberwolves par 119-111. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Charlotte frelons par 130-115. chaleur de Miami, après le match, ils sont actuellement hors des positions Play-off avec 29 matchs gagnés sur 57 joués, tandis que Filets de Brooklyn continue aux barrages avec 38 matchs gagnés sur 57 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et cela s’est terminé par un 32-31. Après cela, le deuxième quart a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 32-29. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 64-60 dans l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, il y avait également plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 22-24 et un résultat global 86-84. Enfin, le dernier quart a de nouveau connu des alternances au tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-23, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 109-107 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Bam Adebayo Oui Goran dragic pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 21 points, cinq passes et 15 rebonds et 18 points, sept passes et huit rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Shamet Landry Oui Kyrie Irving pour ses actions pendant le match, avec 30 points, trois passes et deux rebonds et 20 points, neuf passes et quatre rebonds respectivement.

Le prochain affrontement de chaleur de Miami sera contre Houston Rockets dans le American Airlines Arena, tandis que le prochain adversaire de Filets de Brooklyn sera Pélicans de la Nouvelle-Orléans, avec lequel il fera face dans le Centre Smoothie King. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.