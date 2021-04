Miami Heat gagne 115-101 sur les Cavaliers de Cleveland

04/04/2021 à 04:51 CEST

chaleur de Miami vaincu en tant que local Les Cavaliers de Cleveland par 115-101 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Guerriers de l’état d’or 116-109, donc après ce résultat, ils ont accumulé cinq victoires d’affilée, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Philadelphie 76ers par 94-114, donc après le match, ils ont ajouté un total de six défaites d’affilée. En ce moment, chaleur de Miami Il compte 26 matchs gagnés sur 50 joués, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les Play-offs. Pour sa part, Les Cavaliers de Cleveland il serait laissé en dehors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 49 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier trimestre a été marqué par le leadership de chaleur de Miami, a continué à gagner par 11 points (25-14) et a conclu avec un résultat de 36-27. Plus tard, au deuxième trimestre, les habitants se sont distancés dans la lumière et ont augmenté l’écart à un maximum de 15 points (65-50) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 31-27. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 67-54 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réduit les distances dans le jeu électronique jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 17-19 et 84-73 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre chaleur de Miami il a pris ses distances à nouveau dans la lumière, a atteint un écart de 18 points (109-91), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 31-28. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 115-101 pour les joueurs de l’équipe locale.

Une grande partie de la victoire de chaleur de Miami a été cimenté à partir de 18 points, cinq passes et 11 rebonds de Bam Adebayo et les 15 points, 11 passes et six rebonds de Jimmy Butler. Les 26 points, trois passes et trois rebonds de Collin Sexton et les 19 points, trois passes et six rebonds de Prince Taureau ils n’étaient pas assez pour Les Cavaliers de Cleveland A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de chaleur de Miami sera contre Memphis Grizzlies dans le American Airlines Arena. De son côté, le prochain adversaire de Les Cavaliers de Cleveland être San Antonio Spurs, avec lequel il sera mesuré dans le Centre At & t. Consultez le calendrier complet de la NBA.