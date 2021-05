Miami Heat gagne 124-130 sur les Boston Celtics

09/05/2021 à 22:21 CEST

chaleur de Miami battre Celtics de Boston loin par 124-130 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Chicago Bulls 121-99 et après ce résultat, ils ont ajouté une séquence de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile contre Minnesota Timberwolves 121-112, ajoutant un total de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, chaleur de Miami Il compte 37 victoires en 68 matchs disputés, ce qui lui permet de s’imposer en barrages. Pour sa part, Celtics de BostonAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 35 victoires en 68 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier trimestre a été dominé par chaleur de MiamiEn fait, il a obtenu une course de 10-0 et a réussi à marquer la différence de points maximale (13) à la fin du quart et a terminé avec 23-36. Puis dans la deuxième salle chaleur de Miami il a pris ses distances sur le tableau de bord et a élargi l’écart à un maximum de 26 points (46-72) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-43. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 53-79 dans l’électronique.

Au cours du troisième trimestre Celtics de Boston il a réussi à se rapprocher dans la lumière et a terminé avec un résultat partiel de 31-26 (et 84-105 au total). Enfin, lors du dernier quart-temps des Boston Celtics, l’équipe locale a également refermé l’écart à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel 12-0 au cours de ce quart-temps, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé par un partiel. résultat. de 40-25. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 124-130 pour les visiteurs.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Jimmy Butler Oui Duncan Robinson pour leurs contributions à l’équipe, après avoir obtenu 26 points, 11 passes décisives et huit rebonds et 22 points, une passe et trois rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Evan Fournier Oui Jayson Tatum, avec 30 points, huit passes et trois rebonds et 29 points, six passes et cinq rebonds respectivement.

Lors du prochain match, les deux équipes se rencontreront à nouveau, cette fois Jardin Td, tandis que la prochaine réunion de chaleur de Miami sera contre Celtics de Boston dans le Jardin Td. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.