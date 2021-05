Miami Heat l’emporte 107-124 contre les Cleveland Cavaliers

05/02/2021 à 04:54 CEST

chaleur de Miami a réussi à l’emporter sur Les Cavaliers de Cleveland loin de chez eux par 107-124 dans une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Cleveland Cavaliers ont perdu à domicile contre Wizards de Washington par 93-122, donc après le match, ils ont ajouté un total de sept défaites d’affilée. De leur côté, les Miami Heat battus à domicile San Antonio Spurs 116-111 et après le match, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Apres le jeu, chaleur de Miami est lié aux matchs gagnés avec les positions de barrage avec 34 matchs gagnés sur 64 joués, tandis que Les Cavaliers de ClevelandAprès le match, il serait pour le moment hors des Play-offs avec 21 matchs gagnés sur 64 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart, bien que l’équipe locale ait finalement fini par prendre ses distances et terminé avec un score de 36-29. Après cela, le deuxième trimestre a de nouveau connu plusieurs changements de leader dans la lumière et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 24-38. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 60-67 dans l’électronique.

Au troisième trimestre chaleur de Miami distancé sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-0 et a atteint une différence de 18 points (68-86) et a terminé avec un résultat partiel de 26-32 (et un total de 86-99) . Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a de nouveau pris ses distances, en fait, l’équipe a réalisé un 10-2 partiel et a continué à gagner par 23 points (101-124) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-25. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 107-124 en faveur de chaleur de Miami.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Kendrick nunn Oui Duncan Robinson pour leur participation au match, après avoir obtenu 22 points, quatre passes et deux rebonds et 20 points et une passe respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Collin Sexton Oui Kevin Love pour ses actions pendant le match, avec 25 points, huit passes et quatre rebonds et 25 points, trois passes et six rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Les Cavaliers de Cleveland jouera contre Soleils de phénix dans le Rocket Mortgage Fieldhouse, tandis que chaleur de Miami va affronter Charlotte frelons dans le Centre du spectre. Consultez le calendrier complet de la NBA.