Miami Heat n’a pas besoin de Butler pour battre Utah Jazz

chaleur de Miami aspire à de hauts niveaux de succès cette saison et montre d’excellents rapports en tant qu’équipe en étant capable de battre l’une des meilleures équipes de la ligue à domicile, comme Jazz de l’Utah, et le faire sans sa grande star disponible, Jimmy Butler. L’équipe de Floride a réussi à tirer le meilleur parti de ses cinq joueurs les plus fiables, avec Tyler Herro (27 points) et Duncan Robinsin (22) tuant depuis le périmètre une équipe qui ne pouvait pas être soutenue par Bogdanovic, Mitchell et Clarkson.

Share