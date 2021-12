Miami Heat panique au rythme de Jimmy Butler et Tyler Herro

victoire de chaleur de Miami en vue de sorciers de Washington 119-112 dans une autre exposition des deux grandes stars de Floride. Jimmy Butler a signé un grand match et a terminé le duel avec 25 points (cinquante pour cent du terrain et 9 sur 9 du personnel), 15 passes décisives, 8 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Sur le banc, Tyler Herro a contribué 32 points (cinq triples et 9 sur 19 du placement). Chez les Wizards, dans une très mauvaise séquence après un très bon début de saison, le meilleur était Spencer Dinwiddie avec 24 points et 11 passes décisives.

