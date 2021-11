Miami Heat panique: battre Luka Doncic à Dallas

Victoire confortable de chaleur de Miami sur le tribunal de Les francs-tireurs de Dallas 125-110 dans un duel marqué par le bon travail de toutes les stars de Floride, qui montrent une nouvelle fois qu’elles sont aujourd’hui probablement l’équipe la plus forte de la ligue avec l’autorisation des Utah Jazz.

Les Mavs ont bien fait, mais après un horrible deuxième quart-temps en défense, le Heat a pris un avantage à la mi-temps qu’ils n’ont abandonné qu’à la fin du match. Le meilleur buteur du Heat a été Tyler héros avec 25 points. Sans aucun doute pour le moment le grand favori pour remporter le prix du meilleur sixième homme de la ligue. Kyle Lowry a contribué 22 points et 9 passes, Bam Adebayo 22 points et 13 rebonds et Jimmy Butler 23 unités, 6 sacs, 6 passes décisives et 3 interceptions. Énorme.

Avec ce triomphe, Miami se consolide comme la meilleure équipe de l’Est et montre que cette année, elle met tout en œuvre avec une équipe au talent offensif et défensif, des jeunes prometteurs, des vétérans établis et Erik Spoelstra, celui considéré par les directeurs généraux de la ligue. le meilleur entraîneur NBA actuel.

Kyle Lowry a fait beaucoup de belles passes et a frappé beaucoup de 3 ce soir. #Combinaison GAGNANTE 22pts (6 3s), 9asts & 5rebs pic.twitter.com/mrr862hBSl – Miami HEAT (@MiamiHEAT) 3 novembre 2021

Les Mavs, avec des lacunes

Ceux qui semblent n’avoir aucun équipement pour aller trop loin cette saison sont les Dallas Mavericks d’un Luka doncic que, faisant son truc (33 points et 5 passes décisives), il ne peut pas aider son équipe à gagner ce genre de matches.