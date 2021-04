Miami Heat “ préoccupé ” par les singeries de Tyler Herro hors du court ⋆ .

Les Miami Heat commencent à appuyer sur le bouton de panique du jeune garde Tyler Herro. Le produit du Kentucky est devenu un phénomène lors de la course magique de l’année dernière vers le championnat NBA. Il est également devenu un gros problème en dehors du terrain.

Herro sort actuellement avec le mannequin Katya Elise Henry après avoir glissé dans ses DM pendant la quarantaine. La rumeur la plus récente est que Herro et Kayta attendent un bébé.

Heat Guard Tyler Herro tweete puis supprime la date d’échéance apparente pour sa petite amie enceintehttps: //t.co/QPawD5HfB7 – SideAction (@SideActionHQ) 15 avril 2021

Avec tout ce bruit centré sur la jeune étoile montante Herro, l’organisation Miami Heat s’inquiète.

Sur leur podcast «Inside the Paint», les écrivains battus de Miami Heat Ethan Skolnick et Ira Winderman ont parlé du niveau d’inquiétude avec Tyler Herro.

Ira Winderman: Tyler Herro a choisi de devenir une célébrité. »« Il a choisi de devenir quelque chose en dehors du jeu, comme c’est son droit. Avec ses céréales pour le petit déjeuner, et ses mardis Tyler, et son Chipotle Bowl et c’est bien beau. Mais tu sais quoi? D’autres joueurs quand ils voient un joueur faire cela avant de l’avoir vraiment atteint. Je ne sais pas si je veux dire qu’il y a de la jalousie. … Ils ont en quelque sorte une vue limitée du gars et disent: «Attends une minute mon pote. Tu n’as encore rien fait

Ethan Skolnick: «En fin de compte, l’équipe commence à avoir un certain niveau d’inquiétude», «Dans ce cas particulier, l’équipe est préoccupée depuis des mois.»

Les Miami Heat sont «préoccupés depuis des mois» par le fait que Tyler Herro agisse comme une célébrité (via le podcast @EthanJSkolnick et @IraHeatBeat Inside the Paint) pic.twitter.com/ozPZWwuR5f – gifdsports (@gifdsports) 19 avril 2021

Tendance de Side Action

Tyler Herro n’a encore que 21 ans, mais il est clair que les Heat s’attendaient à ce qu’il fasse un plus grand saut dans la célébrité cette année, et il a pris un peu de recul.

Je pense toujours qu’il va être un très bon joueur dans la ligue, mais l’équipe semble penser qu’il est un peu trop absorbé par tout ce qui se passe dans sa vie en dehors du match.

