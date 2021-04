Miami Heat remporte la victoire sur les Indiana Pacers 87-92

04/01/2021 à 03:52 CEST

chaleur de Miami a réussi à gagner Indiana Pacers loin de chez eux 87-92 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à l’extérieur avec Wizards de Washington par 132-124 et après le match, ils ont ajouté une séquence de trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre New York Knicks 88-98, complétant une séquence de trois victoires consécutives au cours des cinq derniers matchs. Pour l’instant chaleur de Miami il serait laissé en dehors des positions de barrage avec 24 matchs gagnés sur 48 joués. Pour sa part, Indiana PacersAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 21 matchs gagnés sur 46 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart avait les deux concurrents comme protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un partiel de 11-2 au cours du quart et ont terminé avec un 28-23. Plus tard, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce trimestre de 13-1 et ont réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du trimestre, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 17 -20. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 45-43 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart, l’équipe locale a maintenu sa différence dans le jeu électronique jusqu’à ce qu’elle termine avec un résultat partiel de 22-22 (et 67-65 au total). Enfin, le dernier quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 20-27. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un score final de 87-92 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

La victoire de chaleur de Miami a été construit sur 20 points, quatre passes et huit rebonds de Duncan Robinson et les 16 points, sept passes et huit rebonds de Bam Adebayo. Les neuf points, trois passes et 14 rebonds de Domantas Sabonis et les 15 points et six rebonds de Tourneur de Myles ils n’étaient pas assez pour Indiana Pacers pourrait gagner la partie.

Dans le prochain match NBA, Indiana Pacers jouera contre Charlotte frelons dans le Bankers Life Fieldhousetandis que le prochain rival de chaleur de Miami être Guerriers de l’état d’or, avec lequel il sera mesuré dans le American Airlines Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.