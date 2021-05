Miami Heat se rend sans honneur

L’Est aura un nouveau roi, un nouveau représentant en finale. La direction du Miami Heat a été de courte durée. Une saison, un match nul en séries éliminatoires. En fait, un pas en dehors de la bulle. Ce n’était pas sa saison, c’était très difficile de continuer avec si peu de repos, physique et mental. Cela a été un parcours difficile et moche pour le Heat. Une équipe qui s’est adaptée aux conditions de Walt Disney World, une équipe qui depuis n’a pas semblé correspondre aux bêtes de l’Est: Sixers, Nets et ces Bucks qui cette fois ont fait moins de gros titres, ont fait peu de bruit et sont passés de moins en plus à adapter leur jeu, à frapper des touches et à grandir. Ils sont bien meilleurs que lorsque ces deux équipes se sont rencontrées en demi-finale Est sur la bulle. Et la chaleur est pire. Et un 103-120 a tout confirmé : 4-0, balayage, revanche, élimination. Certains en vacances, avec un pas sérieux dans le coin de la réflexion. L’autre à attendre un rival qui, à l’exception du miracle des Celtics, sera les Brooklyn Nets. Deux sérieux prétendants au titre s’affrontent. Une cravate de catégorie premium. Vraiment important.

Victor Oladipo a été blessé, Tyler Herro a eu une année décevante (et avec des rumeurs sur ses habitudes), Adebayo n’a pas été comme il était censé l’être quand les choses se sont passées, Dragic a eu peu de force et Jimmy Butler a été une ombre dans un parcours marqué par les blessures, d’abord, et par un très mauvais niveau dans cette égalité contre un adversaire plus grand, plus rapide et plus fort : mieux. En tout. Cela n’a pas été l’année du Heat, qui n’a même pas sauvé une victoire, celle d’honneur. Ils y sont allés, avec les Bucks endormis et leurs meilleures minutes de la série. Ariza triple, Adebayo activité, circulation : ils menaçaient mais ne partaient pas. Au premier quart, ils étaient 24-15 mais ont terminé 26-22. Dans la seconde, ils ont connu un prometteur 58-46 mais se sont arrêtés 64-57. Milwaukee ne ferait pas de zoom arrière dans le rétroviseur une présence craintive, la certitude qu’une morsure de roue de charrette allait arriver.

Et du vin. Le troisième trimestre a été un massacre dirigé par Khris Middleton : du 66-57 au 68-72, de là au 70-81 qui ressemblait déjà à un abîme, à des années-lumière. La chaleur a manqué d’énergie. Le public est tombé, puis est parti. La circulation s’est épuisée, Herro et Nunn l’ont essayé par eux-mêmes, les Bucks ont dominé le rebond comme s’ils jouaient contre des enfants et ont cassé le jeu dès qu’ils sont devenus un peu sérieux. Le partiel de la seconde mi-temps était 39-63. Tout au long du quatrième trimestre, alors que les différences n’étaient apparemment pas insurmontables, le Heat n’a jamais semblé être un esprit de résurrection. Butler n’a montré aucune envie de prolonger la série et a terminé sur un triste triple-double (12 + 10 + 10) : 4/15 au tir, -18 sur la piste. La Chaleur doit réfléchir. Ils ne font pas partie de l’élite de l’Est. Ils ne sont pas loin, mais en ce moment ils ne le sont pas. Après la prolongation d’un premier match angoissant, ils ont concédé trois défaites pour un total de -80. Le démolisseur.

Une impression imbattable reste pour les Bucks… entachés par la blessure de DiVincenzo. Une cruche d’eau froide dans ce qui était une montagne de bonnes nouvelles. Giannis Antetokounmpo est passé de bas en haut et a signé son premier triple-double en playoffs (20 points, 12 rebonds, 15 passes décisives) ; Middleton a reposé la première partie et a été exposé après (20 + 11 + 3) Jrue Holiday a tout fait, Lopez, Tucker et Portis ont mis le travail dans les zones et Forbes a de nouveau sorti la carabine : 22 points, 7/14 en triple. Les Budenholzer étaient terriblement supérieurs et ont montré qu’ils sont vraiment là où ils pensaient seulement être les deux dernières saisons. Et ils attendent les Nets, sauf miracle. Grands mots.