Miami Heat soumet une offre de bague après une victoire impressionnante sur Utah Jazz

chaleur de Miami Elle continue de se confirmer comme l’une des meilleures équipes du début de saison en NBA. La franchise de Floride a expiré ce matin à Jazz de l’Utah, qui est arrivée à l’événement en tant qu’équipe avec le meilleur bilan de la ligue (7-1, maintenant 7-2), par un résultat de 115-118, et laissant une sensation brillante à tous égards.

Kyle Lowry a été le MVP du match avec un triple-double de 20 points, 12 rebonds et 10 passes, suivi du brillant Jimmy Butler (27 points et six passes) et Tyler Herro (29 points du banc). En Utah, Donovan Mitchell a été le meilleur avec 37 points et sept passes après être revenu d’une blessure mineure à la cheville.

