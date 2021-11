Miami Heat, une candidate très sérieuse pour le ring qui fait peur

L’une des meilleures équipes de la NBA en ce moment est chaleur de Miami. En fait, on pourrait dire que c’est le meilleur ensemble avec une différence abyssale par rapport au reste. L’état de forme de l’équipe de Floride est à encadrer et est dû au maillage sans couture qui a formé un maître des bancs tels que Erik Spoelstra.

Cependant, ce qui fait du Miami Heat une équipe redoutable, c’est le niveau de ses joueurs, à la fois les stars et certaines pièces de soutien qui sortent du banc et qui contribuent à de nombreuses facettes du jeu.

Pourquoi devriez-vous considérer le Miami Heat comme une équipe candidate pour remporter le ring NBA ? Eh bien, parce que leurs pièces fonctionnent à merveille, ils assument le rôle qu’ils ont sur le terrain et ils s’attaquent à un jeu spectaculaire qui mène à des victoires, des victoires et encore des victoires.

Une liste dominante

Ils dansent tous au son de Jimmy majordome. Si le gardien a péché quelque chose lors de ses précédentes étapes en championnat, c’est d’avoir demandé beaucoup de physique et d’effort à ses coéquipiers. Mais ces Heat supposent que c’est quelque chose de compréhensible et de bénéfique pour tous, et ils l’obtiennent.

Jimmy Butler marque, défend, organise, pénètre… Il dégage toujours des choses positives pour son équipe. Mais cette année, il a un autre excellent joueur, tout aussi vétéran et rentable que lui. Kyle Lowry.

Que dire de Bam Adebayo, l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, l’un des meilleurs centres de la ligue et un buteur constant, notamment au rebond.

À partir de là, ce qui se passe dans le Miami Heat s’appelle le vers libre. Ils ont un superbe tireur comme Duncan robinson et un talent comme peu dans la ligue qui est Tyler Herro. Beaucoup de points, mais beaucoup.

Et si en plus de tous ces noms, d’autres comme Markieff Morris, Dewayne Dedmon, PJ Tucker ou Caleb Martin, l’équipe devient l’une des plus complètes de toute la NBA.