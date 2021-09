Miami Heat : Une saison clé pour faire taire toutes les critiques

in

chaleur de Miami sera l’un des principaux rivaux à battre dans le saison 2021/22 de la NBA qui va tomber. La franchise de Floride a réussi à faire ses devoirs de manière très remarquable lors de Free Agency 2021. Les ajouts effectués ont conduit l’équipe à figurer parmi les favorites pour remporter la prochaine bague de championnat.

De plus, 2021/22 signifiera une saison pour ces Heat pour se racheter de toutes les critiques récoltées au cours de la saison dernière, toutes se sont concentrées sur ce qui a été réalisé dans la “bulle” d’Orlando (ils ont atteint les finales de la NBA en tant que grand surprise de l’année) n’était qu’un coup de chance pour une équipe qui n’était pas prête à se battre pour atteindre le sommet de la ligue.

Points forts : Défense et un trio d’étoiles

Le Heat d’Erik Spoelstra devra concentrer son jeu sur ce qui les a rendus si spéciaux pendant la saison des “bulles”. votre jeu défensif. De plus, offensivement, ils ont l’un des “Big Threes” les plus redoutables de la ligue après l’arrivée de Kyle Lowry. Avec Bam Adebayo et Jimmy Butler, la franchise sera à la hauteur de la tâche de se battre pour le trône de la Conférence Est.

Points faibles : Peu d’annotation et moins de profondeur

La saison dernière, le manque de pointage du Miami Heat a été noté dans de nombreuses sections du parcours. En fait, l’équipe a terminé 18e pour les points marqués pour 100 possessions. Le manque de profondeur d’équipe peut devenir un problème si les blessés s’accumulent (actuellement les principaux remplaçants sont Tyler Herro, Victor Oladipo et Markieff Morris).