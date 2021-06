Miami Herald révèle à quel point ils sont désespérés de trouver quelque chose sur Ron DeSantis – RedState ⋆ .

Le Miami Herald est comme la plupart des journaux des grandes villes des États avec des gouverneurs républicains et/ou des législatures d’État contrôlées par le GOP. C’est un organisme de presse suffisant et libéralement biaisé et leur premier ordre du jour est de dépeindre lesdits républicains sous le pire jour possible – peu importe la faiblesse ou l’inexistence des prétendues « preuves » contre eux.

Tout comme les médias nationaux tels que CNN et MSNBC, le Herald a fait des heures supplémentaires pour essayer de faire tomber le gouverneur de Floride Ron DeSantis de son jeu, et quand il a le culot de riposter en tournant leurs arguments à son avantage, cela ne fait que les faire plus affamé de trouver quelque chose – n’importe quoi – avec lequel pendre autour de son cou comme un albatros.

Parallèlement à cette faim est venu un désespoir frénétique et une étreinte de sources douteuses qu’ils n’auraient peut-être pas si certains de leurs premiers succès avaient échoué. Mais ils ne l’ont pas fait. Un exemple brillant a été la façon dont l’attaque du Herald “Ron DeSantis a donné la priorité aux personnes âgées sur tous les autres sur la distribution de vaccins” (peut-être la plus stupide sur lui à ce jour) s’est retournée contre lui, ce qui a été aggravé lorsque 60 Minutes s’est impliqué dans leur propre “enquête”, qui a été complètement compromise par un certain nombre de facteurs, y compris les principaux démocrates de Floride.

Quant aux sources anti-DeSantis douteuses que le Herald a adoptées dans leur quête pour l’avoir? Parmi les pires, il n’y a personne d’autre que la chérie des médias nationaux et totalement discréditée (et licenciée) la technologie des données de Floride, Rebekah Jones, qui est si mauvaise dans ce qu’elle fait qu’elle a sapé la semaine dernière un argument central de son “affaire” contre DeSantis sur la façon dont son administration aurait exigé qu’elle manipule le tableau de bord COVID de la Floride l’année dernière.

Mon collègue Brad Slager a noté la semaine dernière comment le Herald a présenté Jones comme une source crédible dans un article à succès trompeur sur le statut d’accréditation du Florida Dept. of Health, malgré “à quel point elle est devenue complètement discréditée au cours de la dernière année”.

Mais le Herald ne s’est pas arrêté là. Six jours plus tard, le comité de rédaction a écrit un article risible dans lequel ils ont célébré le fait que l’inspecteur général de l’État avait accordé à Jones le statut de dénonciateur officiel. Je vais en disséquer quelques-uns ci-dessous:

1) “L’administration DeSantis a travaillé longtemps et durement pour discréditer Rebekah Jones, licenciée l’année dernière de son travail d’analyste de données après avoir accusé les responsables de la santé de l’État de faire pression sur elle pour qu’elle manipule certains nombres de coronavirus.”

Comment osait-il se défendre contre les allégations d’actes répréhensibles! Et pour être clair, Jones a fait sa juste part de se discréditer.

2) «Elle a tenu bon pendant un an, et la semaine dernière, le bureau de l’inspecteur général de Floride a raffermi la terre sous ses pieds.

C’est là que le Herald fait que la décision de l’IG est plus que ce qu’elle était. Comme l’a souligné l’écrivain conservateur Charles CW Cooke en réponse à la nouvelle, obtenir le statut de dénonciateur est assez facile en Floride. C’est “un statut accessible à toute personne qui (a) a travaillé pour une agence de l’État de Floride et (b) souhaite avancer des allégations d’actes répréhensibles qui, s’ils étaient prouvés, seraient criminels”.

De plus, elle n’a pas « tenu sa position ». La femme a accidentellement admis il y a quelques jours qu’elle avait menti sur le fait qu’on lui avait demandé de supprimer les décès COVID du tableau de bord, pour avoir crié à haute voix !

3) “Dans un monde qui aime une ligne claire et lumineuse entre les héroïnes et les méchants, Jones, comme son ennemi juré DeSantis, n’est pas parfaite. En janvier, elle a été arrêtée et accusée d’avoir prétendument piraté un système de messagerie d’État et encouragé les gens à «s’exprimer». Accusation falsifiée ? Qui sait? Elle a également une accusation de cyberharcèlement dans son passé, mais aucune condamnation. »

MDR. Je dois noter qu’il y a plus de preuves qui suggèrent que Jones est en effet un cyberharceleur, a effectivement piraté le système de messagerie et ment à propos de DeSantis qu’il n’y en a que DeSantis a donné la priorité aux « riches hauts républicains » et a ignoré les communautés les plus pauvres en ce qui concerne les distributions de vaccins. .

4) Ensuite, il y a eu cette affirmation: «Jusqu’à présent, les e-mails du DOH examinés par le Miami Herald montrent, Jones a été invité à retirer des données de la vue du public après avoir reçu des questions à ce sujet de la part de l’agence de presse.»

Tout comme Jones, le Herald trompe les lecteurs. Voici l’histoire des « données supprimées » :

Les données ont été supprimées car elles n’avaient pas encore été clarifiées par les épidémiologistes. Il a été littéralement restauré le lendemain. https://t.co/Auvpn7cIKw – DB Lloyd (@db_lloyd) 30 mai 2021

Le Tampa Bay Times en a dit autant sur la suppression temporaire des données et leur remise en place dans la journée en mai dernier.

5) Enfin, il y avait ceci: «Jones devra soutenir vigoureusement ses allégations et l’État, sa défense.»

Mme Jones a dénoncé ce qu’elle prétend être arrivé chaque fois qu’elle en a l’occasion, que ce soit lors d’interviews avec les médias, sur les réseaux sociaux, où que ce soit. Elle a eu une ANNÉE complète pour « vigoureusement » faire valoir son point de vue auprès du public. Au lieu de cela, sa crédibilité a été abattue – dans de nombreux cas par sa propre main. En termes simples, s’il y avait un “là” là-bas, nous le saurions maintenant.

Donc, ce que le Herald dit vraiment ici, c’est qu’ils espèrent et prient que Jones puisse à un moment donné enfin faire valoir les arguments qu’elle a essayés et échoués au cours de la dernière année parce que toutes leurs attaques sont tombées à plat.

Il y a deux grandes raisons à cela :

1) Le Herald sait qu’ils manquent de temps pour « obtenir » DeSantis. La course au poste de gouverneur 2022 passera bientôt à la vitesse supérieure, et il est également fort possible que DeSantis jette son chapeau dans le ring pour le président. Plus il faut de temps pour trouver de la boue qui colle (le cas échéant), plus le chemin sera bien huilé vers la réélection de DeSantis et une éventuelle nomination du GOP à la présidence sur toute la ligne.

2) Le Herald veut être justifié pour les milliers d’heures qu’ils ont passées à creuser dans l’administration DeSantis et à trouver presque rien à utiliser contre lui.

Cela en dit long – et rien de bon – que le Herald espère enfin clouer DeSantis au mur sur une fraude comme Rebekah Jones. Là encore, c’était le même article qui considérait que les personnes âgées vulnérables se faisaient vacciner avant tout le monde comme une preuve de la nature sournoise supposée de DeSantis, donc je suppose que nous ne devrions pas être trop surpris.