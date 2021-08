Miami jette la maison par la fenêtre: record de Robinson, Butler maximum et signature de Kyle Lowry

in

Un premier jour de marché rentable à Miami. La franchise que Pat Riley dirige depuis les bureaux a clôturé quatre opérations aiguës dans les premières heures du marché d’été 2021 qui assure trois acteurs importants pour l’avenir et un au moins pour cette année à venir. A savoir : Jimmy Butler signera pour le maximum, Duncan Robinson renouvelle avec un contrat qui crée un précédent, Kyle Lowry est la signature qui était attendue comme May Water pour revenir au niveau 2020 et sera accompagné de l’ajout de PJ Tucker, récent champion.

Jimmy Butler (184 millions pour 4 ans). Rien qui n’était pas prévisible malgré la déception de ces dernières séries éliminatoires, où ils ont terminé dans le premier échange mais éliminés par le champion finalement. Butler a été inclus dans le troisième meilleur quintette de la Ligue la saison dernière après avoir réalisé 21’5 points, 6’9 rebonds, 7’1 passes décisives et 2’1 interceptions.

Duncan Robinson (90 millions de dollars pour 5 ans). C’est le contrat le plus lucratif pour un joueur qui n’a pas été choisi au repêchage. Il contiendra une option de résiliation anticipée pour la dernière année.

Kyle Lowry (90 millions de dollars pour 3 ans). La base dont beaucoup d’équipes rêvaient arrive. Il le fera avec un transfert convenu avec les Raptors, l’équipe dans laquelle il était capitaine et avec laquelle il était champion il y a deux ans. Ses moyennes en phase régulière étaient de 17,2 points et 7,3 passes décisives.

PJ Tucker (15 millions de dollars pour deux ans). Il a quitté les Rockets au milieu de la saison dernière et s’est retrouvé avec les Bucks, où il a joué un rôle déterminant dans la victoire du championnat. Au cours de sa deuxième année de contrat, il aura une option de joueur envisagée.

Cela signifiera le départ de Goran Dragic, qui était aussi un agent libre.

Ceux qui restent, comme Butler et Robinson, sont Gabe Vincent, Max Strus et Dewayne Dedmon, qui continueront à compter pour Erik Spoelstra encore un an.