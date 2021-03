Miami Open DraftKings & FanDuel Picks avec Ashleigh Barty ⋆ .

Après avoir interrompu les matchs du week-end, nous sommes de retour avec une liste de 15 matchs sur FanDuel et un 14 matchs sur DraftKings. L’Open de Miami en est maintenant au troisième tour du côté des hommes et aux huitièmes de finale du côté des femmes, donc il se termine. Sans surprise, il y a eu beaucoup de matchs serrés et de finitions serrées dans les GPP, donc atteindre le plafond sera une nécessité. Cela a été une belle course ces derniers temps, alors continuons avec des choix pour l’ardoise DFS de tennis du lundi 29 mars.

FanDuel & DraftKings Tennis DFS Picks | 29 mars

Aslan Karatsev (22 $ FanDuel / 9 900 $ DraftKings)

Adversaire: Sebastian Korda

Cotes: -313

Il n’y a pas eu de plus grande surprise en tournée que Aslan Karatsev en 2021, car il a regardé tout son 27e rang. Il est allé 16-2 sur l’année (tous sur des circuits durs), avec ses deux défaites contre Dominique Thiem et Novak Djokovic en demi-finale à l’Open d’Australie. En plus de cela, il arrive à Miami avec une victoire au titre à Dubaï qui l’a vu battre quatre joueurs du top 50 et personne en dehors du top 100. La clé de son succès, et la clé de ce match, sera sa capacité à gagner sert en premier, comme il l’a fait toute l’année à un taux de 76%. Sebastian Korda a construit une grande partie de son jeu autour de forcer les erreurs et de capitaliser sur les points de rupture puisque son jeu ne contient pas encore une tonne de puissance.

Karatsev ne devrait avoir aucun problème à battre Korda à son propre match, comme il l’a fait toute l’année contre ses adversaires. Le système de notation de FanDuel étant fortement basé sur la victoire du match et la fourniture de plus de plafonds avec des balayages, tout fonctionne en faveur de Karatsev.

Adrian Mannarino (10 $ FanDuel / 5500 $ DraftKings)

Adversaire: Diego Schwartzman

Cotes: +242

Aussi étrange que cela puisse paraître, la statistique la plus importante de ce match peut être Diego Schwartzmanla hauteur (5 pieds 7). Le tennis sur terrain dur est conçu pour les joueurs plus grands avec des jeux de service, pour le dire plus simplement. À présent, Adrian Mannarino n’impressionne personne avec son jeu de service sur n’importe quelle surface, mais il a un avantage de hauteur de cinq pouces et plus de succès sur cette surface au cours de la carrière de l’un ou l’autre des joueurs. Schwartzman a de loin préféré la terre rouge, avec une fiche de seulement 84-79 sur le terrain dur, tandis que Mannarino a 243 victoires en carrière sur les surfaces dures.

Cela devrait être un bon match, mais le manque de succès de Schwartzman sur les terrains durs n’est pas le fruit du hasard. En deux matches en tête-à-tête en carrière, tous deux sur terre battue, Mannarino a réussi à remporter le dernier. Venir près du bas de la grille de prix, même une vilaine victoire serait parfaitement acceptable.

Ashleigh Barty (19 $ FanDuel / 8200 $ DraftKings)

Adversaire: Viktoria Azarenka

Cotes: -145

Voir le joueur n ° 1 mondial à un prix aussi bas en DFS de tennis est un peu étrange, mais même avec un match difficile, Ashleigh Barty c’est un super jeu à ce prix. Après avoir remporté la majeure partie de 2020, Barty n’a pratiquement pas manqué une étape, allant 11-3 avec un titre dans son pays d’origine et une apparition en quarts de finale à l’Open d’Australie. Il y a peu ou pas de femmes sur la tournée qui détiennent un service comme Barty, à 77% pour cette année. Elle a également ramassé les as par rapport à ses chiffres de carrière, avec un taux de 10,9%. Cela augure bien pour son sol et surtout pour DraftKings.

Viktoria Azarenka est une guerrière, mais elle a connu une année morte avec des blessures et quelques mauvaises pertes atypiques par rapport aux triomphes de l’année dernière. Si Barty peut garder les erreurs sur son jeu de service sous contrôle, elle devrait gérer Azarenka assez facilement, avec un gros avantage pour démarrer.

Autres: Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Anastasija Sevastova, Daniel Elahi Galan

