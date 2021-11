Miami sanctionné pour violation de casque contre Pittsburgh

Le programme de football de l’Université de Miami a été sanctionné lundi pour avoir enfreint une règle étrange concernant le nombre d’appareils de communication utilisés par le personnel d’entraîneurs au cours du week-end.

Les Hurricanes étaient sur la route contre le No. 17 Pittsburgh lorsque la violation s’est produite.

L’ailier rapproché de Miami Will Mallory (85) célèbre avec Elijah Arroyo (80) et d’autres après avoir réussi un touché contre Pittsburgh lors de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA, le samedi 30 octobre 2021, à Pittsburgh. (Photo AP/Keith Srakocic)

« L’Université de Miami a enfreint la règle de jeu de football de la NCAA 1-4-12 (téléphones, casques et appareils de communication des entraîneurs) et, conformément à la règle de jeu, reçoit une réprimande publique et une réduction de 20% des appareils de communication pour le match de cette semaine contre Georgia Tech, a indiqué la conférence.

« Les équipes doivent échanger une » fiche de casque « et une » liste de références de l’équipe « au moins 90 minutes avant le concours prévu. Les écoles sont limitées à 23 appareils de communication. »

VAN DYKE DEPASSE PICKETT, MIAMI EDGES NO. 17 PITT 38-34

ESPN a noté que les règles de la NCAA stipulent que les équipes doivent se donner une liste de ceux qui seront sur les appareils et une liste de ceux qui sont autorisés dans les zones d’équipe.

Le quart-arrière de Miami Tyler Van Dyke (9) lance une passe contre Pittsburgh lors de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA, le samedi 30 octobre 2021, à Pittsburgh. (Photo AP/Keith Srakocic)

Miami a remporté le match 38-34 et a peut-être mis un frein aux espoirs de Kenny Pickett pour le trophée Heisman. Pickett a récolté 519 verges par la passe et quatre touchés.

Le recrue de Miami Tyler Van Dyke était 31 pour 41 avec 428 verges par la passe et trois touchés.

L’entraîneur-chef de Miami, Manny Diaz, à droite, regarde l’arbitre Jeff Heaser, à gauche, regarde un écran de révision après qu’une pénalité de ciblage a été prononcée contre Miami lors de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA, le samedi 30 octobre 2021, à Pittsburgh . L’examen n’a déterminé aucun ciblage. (Photo AP/Keith Srakocic)

Les Hurricanes ont maintenant battu les 25 meilleures équipes pour la deuxième semaine consécutive. La semaine dernière, c’était une victoire serrée contre NC State.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.