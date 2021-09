Miami SCOPE Art Show vend des billets VIP en tant que NFT

Pour Éditeur quotidienBitcoin

SCOPE, l’une des plus grandes foires d’art de Miami, prétend être le premier festival à vendre des billets en tant que NFT.

Le Miami SCOPE Art Show, qui aura lieu du 30 novembre au 5 décembre, a indiqué qu’il travaillait avec YellowHeart, une plate-forme de billetterie d’événements en direct basée sur Blockchain, de vendre des billets VIP sous forme de jetons non fongibles (NFT).

“Cet ensemble unique de billets frappés comprendra des œuvres d’art éditées exclusives d’artistes émergents et célèbres”, a déclaré le fondateur de SCOPE, Alexis Hubshman. Elle prétend être la première foire d’art à proposer des billets au format NFT.

Le travail de Relm “Fauna” crée un paria innocent, exilé dans son propre monde de conte de fées. L’œuvre est présentée dans le cadre des billets VIP exclusifs du 20e anniversaire pour # SCOPEMiamiBeach2021 disponibles exclusivement sur YellowHeart Marketplace à partir du 9 septembre à 9 h HNE.

Billets VIP chez NFT

Ici vous pouvez voir les billets VIP en NFT, ce sont des images vraiment intéressantes.

L’un d’eux, appelé NYCHOS, Barbie Meltdown, au prix de 200 $ US, montre une Barbie avec la moitié du corps disséqué où l’on peut voir le squelette et les muscles.

Un autre des jetons NFT est ENTES, qui montre l’image d’un graffeur avec son spray. Son prix est de 150 USD.

Un troisième jeton, également à 150 USD, est le spécimen de Calliope, qui montre une sorte de petit animal avec des cornes fabriquées à partir de branches d’arbres, mis dans un bocal.

Ce ne sont que trois de la variété, certains à 150 et d’autres à 200 $.

# SCOPEMiamiBeach2021 s’est associé à la place de marché numérique YellowHeart pour une sélection de billets VIP NFT innovants.

Ces objets de collection uniques pour le 20e anniversaire seront disponibles à partir du 9 septembre exclusivement sur le marché YellowHeart.

⁣⁠ #JauneCoeurNFT⁠⁣⁠ pic.twitter.com/TFI0aZtlgl – SCOPE Art Show (@SCOPEArtShow) 2 septembre 2021

Expérience de saisie NFT

YellowHeart, qui repose sur la blockchain Polygon, vise à changer la façon dont les billets sont vendus en créant une expérience de billetterie plus transparente pour les acheteurs et les vendeurs.

“En ce moment, nous avons affaire à un marché centralisé et manipulé”, a déclaré le PDG de YellowHeart, Josh Katz, dans une interview. “Cela le place sur les marchés ouverts de la crypto-monnaie et du NFT.”

Les billets peuvent être achetés en crypto-monnaie, ainsi que les paiements par carte de crédit, mais Katz suppose que “c’est principalement en crypto”. Ils ont été mis en vente le 9 septembre et présentent 10 artistes différents, y compris Swoon, Saype et Relm.

Les NFT sont une tendance croissante dans l’espace des arts et du divertissement, que ce soit pour donner accès à un contenu et à des expériences uniques ou pour éliminer l’intermédiaire. De nombreux musiciens ont déjà sorti leurs propres NFT, dont Maroon 5, Kings of Leon et Britney Spears.

