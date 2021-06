Miami se prépare à accueillir la plus grande conférence sur les crypto-monnaies de l’histoire

La ville de Miami prévoit d’accueillir la plus grande conférence crypto à ce jour cette semaine. L’événement “Bitcoin 2021” vise à célébrer la blockchain et à explorer les améliorations techniques, tout en donnant aux gens la possibilité d’utiliser BTC dans des applications réelles. La conférence se tiendra au Mana Convention Center dans le quartier Wynwood de Miami, du 3 juin au 5 juin.

La conférence mettra en vedette plusieurs orateurs principaux, dont le PDG de Twitter Jack Dorsey, le maire pro-crypto de Miami Francis Suarez. Les organisateurs de l’événement semblent espérer qu’il attirera plus de 50 000 participants, surtout maintenant que Miami se positionne comme un hub crypto.

Alors que l’événement était initialement prévu du 30 avril au 1er mai à Los Angeles, ses organisateurs ont changé le lieu et les dates en raison des inquiétudes croissantes concernant les politiques strictes de la Californie en matière de COVID-19. Reconnaissant pour ce changement, Albert Garcia, président et co-fondateur de Wynwood BID, a déclaré que Wynwood était un quartier parfait pour accueillir un tel événement. Expliquant pourquoi il pensait cela, il a déclaré que la scène technologique du quartier avait fait des progrès significatifs au cours des 10 dernières années.

Une plateforme unique pour présenter l’innovation Wynwood

Il a ajouté qu’être sélectionné pour accueillir un si grand événement cimenterait l’évolution du quartier du centre de la Floride du Sud pour les artistes et les innovateurs. Garcia a poursuivi en notant que Wynwood a fait preuve de résilience depuis le début de la pandémie de COVID-19 et est maintenant prêt à accueillir des visiteurs, à commencer par cet événement en personne. Pour ceux qui ornent l’événement, Garcia promet une expérience riche qui englobe les offres de plein air du Wynwood Arts District.

Dans le cadre de la conférence Bitcoin 2021, ses organisateurs se sont associés à l’un de ses partenaires locaux, BitBasel. Grâce à cette collaboration, l’entreprise et les organisateurs ont demandé à des artistes locaux de créer une murale de 120 pouces qui montre l’histoire de BTC, son évolution au fil du temps et l’impact qu’elle a eu ces dernières années. Les artistes et les organisateurs exposeront la murale hors site du 3 au 4 juin.

Cette nouvelle intervient alors que Miami continue de travailler pour devenir un hub crypto. Cela inclut le maire Suárez qui propose d’introduire un système qui permet aux résidents de la ville de payer des taxes et des frais en BTC. Le secteur privé de la ville embrasse également la classe d’actifs croissante avec Arte Surfside annonçant qu’il accepterait BTC comme paiement pour ses résidences de luxe.

