Miami travaille sur l’autorisation des paiements d’impôts en Bitcoin, a promis le maire Suarez

Quelques mois après avoir laissé entendre que les résidents de Miami pourraient bientôt être en mesure de payer leurs impôts avec du bitcoin, le maire de la ville – Francis Suarez – a déclaré que le processus avait commencé car son équipe émettrait la demande en octobre.

Séparément, Suarez a également évoqué les actions les plus récentes entreprises par le gouvernement chinois, ajoutant que les États-Unis pourraient profiter de cette « énorme erreur ».

Les citoyens de Miami doivent-ils payer des impôts en BTC ?

Détenteur de BTC et d’ETH depuis un certain temps, Francis Suarez est devenu l’un des noms politiques les plus populaires de la communauté des crypto-monnaies au cours de la dernière année. Sa position nettement plus ouverte à l’égard de l’industrie a conduit à la tenue de la plus grande conférence Bitcoin dans sa ville plus tôt cette année.

Apparaissant au Best Business Show d’Anthony Pompliano, Suarez a reçu une question sur son commentaire précédent dans lequel il suggérait que les employés du gouvernement et des municipalités puissent être payés en bitcoins en plus des citoyens de Miami qui paient leurs impôts en BTC.

Le maire a déclaré que le processus avait commencé, mais comme pour tout ce qui a des implications aussi importantes, cela pourrait durer un certain temps. Néanmoins, il pense que les gouvernements devraient recevoir une éducation appropriée sur la BTC, car ils ne devraient pas y être hostiles, ce que son équipe essaie d’accomplir.

“Nous sommes maintenant sur le point de publier en octobre ce qu’on appelle” la demande de proposition ” – c’est la façon dont nous devons sélectionner les fournisseurs – et nous aurons un fournisseur qui nous permettra de payer nos employés en bitcoin et nous permettra d’accepter le bitcoin pour frais.”

Suarez a ajouté qu’un commissaire de comté étudie actuellement un moyen de payer les impôts en BTC. En tant que tel, il a exprimé l’espoir que ces efforts devraient être approuvés d’ici la fin octobre.

«Nous voulons le faire avec le bitcoin parce que c’est ce que nous savons et ce en quoi nous avons confiance. Nous pensons que c’est le réseau le plus vérifiable et le plus fiable qui soit.

Francis Suarez à Bitcoin 2021. Source : CryptoPotato

La Chine a fait une énorme erreur

Suarez a rejoint le PDG de MicroStrategy – Michael Saylor – affirmant que la Chine avait commis une “énorme erreur” en chassant les mineurs de crypto-monnaie de ses frontières. Comme indiqué précédemment, la nation la plus peuplée du monde s’est attaquée à l’industrie en interdisant l’exploitation minière, le commerce et tout le reste.

Il pense que les États-Unis ont le potentiel d’en tirer pleinement parti en attirant davantage de mineurs. Suarez a qualifié les actions de la Chine de « faire un cadeau » aux États-Unis.

Cela permettra aux États de fournir plus d’emplois, que le pays avait auparavant perdus au profit de la Chine en raison du «travail esclave».

Miami a été parmi les nombreuses villes américaines à inciter les mineurs à s’y installer avec de l’énergie nucléaire bon marché.

