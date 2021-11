Actualités Bitcoin

Miami va envoyer « Bitcoin Yield » directement au portefeuille numérique de ses résidents, déclare le maire

AnTy12 novembre 2021

La ville de Miami prévoit de distribuer bientôt des portefeuilles Bitcoin à ses résidents pour leur rendement BTC en jalonnant sa crypto-monnaie.

« Nous allons être la première ville d’Amérique à donner un rendement en bitcoins en tant que dividende directement à ses résidents », a déclaré le maire de Miami Francis Suarez dans une interview cette semaine.

Le rendement sera généré par le jalonnement de la propre crypto-monnaie de la ville, MiamiCoin. Introduite plus tôt cette année, la pièce a déjà aidé la ville à gagner plus de 22 millions de dollars au cours des trois derniers mois seulement.

En annualisant ces revenus, cela équivaudrait à environ un cinquième des recettes fiscales annuelles totales de Miami de 400 millions de dollars, a noté Suarez.

« Miami vient de devenir un pays producteur de pétrole qui paie ses citoyens… en Bitcoin », a tweeté CityCoins.

Les paiements seront effectués via un portefeuille numérique. Pour cela, il a ajouté que Miami travaillerait avec des échanges de crypto-monnaie pour permettre à ses résidents d’obtenir un portefeuille, de s’inscrire et de se faire vérifier.

Ceci est une grosse affaire. Pas un cadeau non plus. Personne n’a été contraint de céder ses actifs (c’est-à-dire la fiscalité). Complètement ouvert, décentralisé et piloté par la communauté avec des incitations du marché libre. Merci pour votre leadership @FrancisSuarez.@mineCityCoins rendu possible par @Stacks. https://t.co/5gxOenRMtZ – Spartan.btc♟ (@Spartan06_btc) 11 novembre 2021

Suarez espère que cela pourrait potentiellement supprimer la nécessité pour les résidents de Miami de payer des impôts à long terme, ce qui, selon lui, serait «révolutionnaire».

« Je vois très rapidement un monde où le système satoshi est utilisé pour effectuer des paiements », a déclaré le maire Suarez. « Nous avons besoin que les gens comprennent que … oui, nous voulons que vous déteniez des bitcoins, mais nous voulons également augmenter l’utilité du bitcoin. »

« L’avantage pour chaque ville de légaliser les citycoins est simple : ils constituent une nouvelle source de fonds pour une ville », a tweeté Balaji Srinivasan, ancien CTO de Coinbase et associé général chez Andreessen Horowitz.

« L’économie éloignée signifie que chaque ville est désormais en concurrence avec toutes les autres villes. Les citycoins expriment cette réalité. Les résidents peuvent considérer les tendances des prix des citycoins comme un signal important pour savoir si les villes croissent ou décroissent. Et devenez des hodlers dans des villes lointaines de loin », a ajouté Srinivasan.

Cette semaine, CityCoins a également annoncé que NYCCoin serait sa deuxième pièce de monnaie après MiamiCoin. Le maire élu de New York, Eric Adams, a indiqué qu’il souhaitait que sa ville obtienne sa propre crypto-monnaie.

« Nous sommes ravis de vous accueillir dans la maison mondiale de Web3 ! Nous comptons sur la technologie et l’innovation pour aider à faire avancer notre ville », a déclaré Adams sur le tweet de CityCoins à propos de l’activation de l’exploitation minière NYCCoin.

Ce sont des jetons programmables extraits par les résidents qui apportent des revenus supplémentaires aux gouvernements locaux. Les utilisateurs reçoivent 70% des pièces qu’ils frappent, tandis que le reste est retourné à la municipalité dans un portefeuille de la ville sous la forme de jetons STX pouvant être convertis en USD.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.