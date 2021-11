Miami va livrer des « retours Bitcoin » à ses citoyens

Hier, Francis Suárez, maire de Miami, a révélé sur CoinDesk TV qu’il prévoyait de livrer bientôt du Bitcoin à ses citoyens en tant que dividende crypto de la ville.

Le maire de Miami s’engage pour Bitcoin

Auparavant dans CriptoTendencia, nous avons rapporté les progrès réalisés par Francis Suárez, maire de Miami, pour transformer la ville en un paradis crypto. Et, maintenant, Suárez a révélé qu’il commencerait bientôt à livrer du Bitcoin à ses citoyens.

« Nous avons besoin que les gens comprennent que la valeur du Bitcoin augmente et oui, nous voulons que vous ayez BTC. Mais en même temps, nous devons augmenter l’utilité du Bitcoin, ce qui augmente encore plus la valeur et crée également plus de fonctionnalités pour que les gens puissent être dans une meilleure devise, franchement », a expliqué le maire.

Mais d’où viendront les Bitcoins ? Eh bien, comme l’a souligné le maire, ce sera une sorte de distribution des retours de Bitcoin. Et, performances sur quoi ? Rappelons qu’au début de l’année, le propre crypto de la ville, MiamiCoin, a été introduit et a déjà gagné plus de 21 millions de dollars au cours des trois derniers mois.

En fait, Suárez a assuré qu’à ce taux, les revenus via MiamiCoin pourraient représenter environ un cinquième des revenus fiscaux annuels de la ville.

Pour ceux qui ne le savent pas, MiamiCoin a été lancé en août via CityCoin, est basé sur la technologie Bitcoin et propose un protocole ouvert qui alloue 30% de votre récompense à la ville lorsque vos pièces sont achetées ou extraites.

Comment seront distribués les dividendes ?

Selon CoinDesk TV, Suárez a expliqué que la ville effectuera des paiements via un portefeuille numérique. Mais, en plus, il fonctionnera main dans la main avec une série d’échanges cryptographiques pour permettre à ses résidents d’acquérir un portefeuille, de s’inscrire et de vérifier.

« Nous allons être la première ville des États-Unis à donner un rendement Bitcoin en tant que dividende directement à ses résidents », a déclaré Suárez.

Suárez croit au potentiel de MiamiCoin. À tel point qu’il espère qu’à long terme, cette approche pourrait potentiellement éliminer la nécessité pour les résidents de Miami de payer des impôts.

Comment la communauté crypto a-t-elle réagi ?

En fin de compte, Suarez espère que les citoyens de Miami pourront utiliser Bitcoin et MiamiCoin à leur guise, que ce soit comme valeur refuge contre l’inflation ou pour leurs dépenses quotidiennes.

Wow. La ville de Miami vient d’annoncer qu’elle va donner un dividende Bitcoin à chaque citoyen qui met en place un portefeuille numérique. « Nous allons être la première ville d’Amérique à donner un rendement en bitcoin en tant que dividende directement à ses résidents. » – @FrancisSuarez C’est incroyable. – Pomp 🌪 (@APompliano) 11 novembre 2021

Sans aucun doute, c’est une excellente nouvelle qui montre que Francis Suárez croit vraiment au potentiel de la technologie Bitcoin et Blockchain. Immédiatement après la nouvelle, Anthony Pompliano a commenté sur Twitter qu’il s’agissait d’une nouvelle incroyable.

Néanmoins, certaines questions ont également été soulevées au sein de la communauté crypto. Par exemple, Parker Lexis a répondu au Tweet de Pompliano en demandant pourquoi ne pas simplement réduire les impôts que les citoyens doivent payer.

