11/10/2021 à 02:09 CET

pari

NBA : Los Angeles Lakers contre Miami Heat

Ce n’était pas seulement perdre 113-96, mais le sentiment d’être complètement dévasté par un rival qui n’a fait aucun prisonnier. L’image du MVP Nikola Jokic éperonnant Markieff Morris par derrière après une faute grave de l’attaquant du Heat a fait le tour du monde. Miami a mordu la poussière à Denver avec une image complètement floue de l’une des équipes les mieux organisées de la NBA avec Jimmy Butler criant comme s’il voulait rencontrer Jokic en sortant.

En attendant que la NBA impose des sanctions, on constate que les garçons de South Beach continuent leur tournée de l’Ouest en visitant le court des Lakers lors de la réédition de la finale NBA en 2020. Miami garde Butler et Adebayo et les Lakers à LeBron et Davis ayant changé seulement les acteurs de soutien. Les Jaunes ont fait vieillir l’équipe avec une pléthore d’All-Star de 30 ans et plus à la recherche d’un ring, tandis que le Heat a repris un général de terrain comme Kyle Lowry cet été.

Le Miami Heat apparaît dans le match comme deuxième de la Conférence Est avec un bilan de sept victoires et trois défaites, tandis que les Lakers sont huitièmes à l’Ouest avec six victoires et cinq défaites. A priori, les hôtes devraient être favoris, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Sans LeBron James en lice, les Angelenos sont tombés au quota [2.30], tandis que les visiteurs négocient à [1.58].

De notre point de vue, le quota qui s’offre à nous avec quelques Lakers qui étaient épuisés pour battre Charlotte lundi dernier est une belle opportunité et qui vont désormais chercher à affronter les Heat qui sont une pierre. Nous voyons un match avec un rythme de score élevé et avec le triomphe de l’équipe de Floride, nous offrant la possibilité de parier que Miami gagne d’au moins quatre points ce match et que plus de 114 points sont marqués en désaccord [4.00].

Nous voyons le Miami Heat avec une soif de revanche et nous pensons qu’ils sont supérieurs à certains Lakers qui ne tolèrent pas bien les efforts continus, malgré le grand moment d’Anthony Davis après avoir marqué 32 points lors du dernier match. Nous pensons que ceux de South Beach pourront gagner un revenu compris entre un et dix points par quota. [2.60] et on ne saute pas dessus car les Lakers jouent à domicile et on sait que s’ils se conduisent mal Jack Nicholson les réprimandera du premier rang des tribunes.