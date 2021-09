MiArcus signe Kareena Kapoor Khan comme ambassadrice de la marque

Il a commencé son parcours en tant que destination de commerce électronique pendant la pandémie l’année dernière

MiArcus a signé Kareena Kapoor Khan comme ambassadrice de la marque pour sa gamme de produits haut de gamme pour bébés et mamans. La marque de démarrage de Jawandsons propose une gamme de produits de puériculture dans plusieurs catégories, au service des femmes enceintes et des enfants jusqu’à quatre ans. “Ce segment devrait continuer à croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 11% au cours de la période 2021-2025”, a déclaré Gian Singh, co-fondateur de MiArcus.

« Nous visons une croissance annuelle à deux chiffres au cours des trois prochaines années. Nous prévoyons également de nous développer dans les métros et les mini-métros en ouvrant cinq à six magasins physiques d’ici la fin de cet exercice », a ajouté Singh.

La startup a commencé son parcours en tant que destination de commerce électronique pendant la pandémie l’année dernière. Elle a maintenant commencé à lancer des magasins physiques appartenant à l’entreprise cette année, en commençant par son premier showroom à Ludhiana, a indiqué la société dans un communiqué officiel. Il prétend se concentrer sur la création de produits sans colorants ni produits chimiques nocifs pour assurer la sécurité des bébés et des mères. Son offre s’étend des coussins de grossesse aux coussins d’allaitement pour les mamans et aux vêtements et accessoires pour bébés qui leur assurent sécurité et confort.

« En tant que mère de deux enfants, Kareena Kapoor Khan a traversé le chemin de la grossesse et comprend parfaitement le point de vue, les exigences et les options limitées des parents du millénaire en matière de produits répondant aux normes internationales. C’est quelqu’un à qui toutes les jeunes mamans se rapportent. À travers elle, nous aimerions tendre la main aux nouvelles et futures mères et améliorer leur bonheur et leur confort dans ce beau voyage de la maternité », a déclaré Preeti Chugh, cofondatrice et directrice créative de MiArcus.

