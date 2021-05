MICA s’associe à Results & Outcomes pour introduire un nouveau cours “ Advanced Digital Transformation Program ”

Le cours a été conçu et dispensé par des professionnels experts dans leurs domaines respectifs, ainsi que des leaders d’opinion mondiaux, en partenariat avec des académiciens.

MICA travaille en partenariat avec Results & Outcomes, pour un cours de changement de carrière radical pour les professionnels en activité appelé Advanced Digital Transformation Program (ADTP). Avec le lancement de l’ADTP, MICA vise à offrir un cours intensif de 45 semaines pour les professionnels en activité. La pédagogie du cours a été conçue par des académiciens du MICA en étroite collaboration avec des professionnels de premier plan de Results & Outcomes, dans le but de construire une expérience d’apprentissage unique qui combine une base théorique solide avec un accent égal sur l’application du monde réel. La session de cours devrait débuter en août 2021.

Des leaders du secteur tels que le directeur marketing et le chef de catégorie, Vedantu, Shivani Suri, l’expert en expérience consommateur et en gestion du cycle de vie client Vani Garg, le leader de l’analyse des consommateurs et des études de marché Hemant Mehta, le spécialiste de la technologie et de la transformation numérique Ashish Bansali, investisseur et fondateur dans la technologie des médias et l’éducation tech Tarun Katial et le spécialiste du marketing numérique et des médias Anand Chakravarthy, sont quelques-uns des noms qui font partie de la faculté.

En outre, pendant le cours, des spécialistes de l’industrie et des leaders d’opinion de différents domaines organiseront des webinaires sur des sujets connexes de la transformation numérique allant des lois sur la confidentialité des données, des applications de la blockchain, en tirant parti de la puissance des CDP et en naviguant dans un monde moins numérique. Certains des orateurs incluraient le PDG Optimove Pini Yakuel, le PDG et fondateur de PIWIK PRO Maciej Zawadzinski, le chef de la propriété intellectuelle / technologie / M & E et de la protection des données, Nishith Desai Associates Gowree Gokhale, entre autres.

Selon Tarun Katial, investisseur et fondateur de la technologie des médias et de la technologie de l’éducation, le contexte moderne dans lequel nous nous trouvons n’a fait que catalyser le besoin pressant de passer au numérique. «Aujourd’hui, les professionnels doivent améliorer leurs connaissances et innover en utilisant la nouvelle technologie. Avec ce cours, nous apportons une série de sujets variés d’une manière facile à comprendre et les faire enseigner par certains des meilleurs professionnels de l’industrie les tiendra au courant des derniers événements. Ajoutez à cela, il est extrêmement important de transmettre autant de connaissances pratiques qui les préparent au monde réel. En collaboration avec MICA, nous avons conçu l’ADTP pour aider ces professionnels à se familiariser avec la transformation numérique et ses applications en entreprise », a-t-il ajouté.

Pour Shailendra Raj Mehta, président et directeur du MICA, la transformation numérique est la norme d’aujourd’hui et les consommateurs s’adaptent rapidement aux opportunités que la numérisation ouvre. «Le MICA a adopté la transformation numérique au cœur de toutes ses stratégies, programmes et activités. Il n’y a pas de meilleur moment pour lancer un programme de certificat avancé dans la transformation numérique des entreprises. L’ADTP est conçu avec des chefs de file chevronnés de l’industrie pour relever les défis auxquels est confrontée l’industrie du S&E, en particulier et d’autres industries en général », a-t-il déclaré.

