Micah Richards a déjà dépensé 150 000 $ en une nuit lorsque son salaire à Man City a grimpé en flèche alors qu’Alan Shearer plaisante « ça a dû être une sacrée gueule de bois ****** »

Micah Richards a révélé qu’il avait déjà dépensé 150 000 $ pour une soirée à Los Angeles après avoir reçu une grosse augmentation de salaire à l’adolescence à Manchester City.

L’ancien défenseur a fait irruption sur la scène après avoir fait ses débuts dans la première équipe de City à l’âge de 17 ans, marquant une tête mémorable dans les arrêts de jeu lors d’un match nul de la FA Cup à Aston Villa en février 2006.

Richards a été pressenti pour réaliser de grandes choses au début de sa carrière

A 33 ans, il se prépare une très belle carrière d’expert

Richards est également devenu le plus jeune défenseur à jouer pour l’Angleterre après avoir fait ses débuts chez les Three Lions, à l’âge de 18 ans en novembre 2006.

Il admet maintenant qu’il a reçu des salaires énormes trop tôt dans sa carrière avec l’augmentation massive des salaires de 5 000 £ par semaine à 50 000 £ par semaine, ce qui a conduit à la mère de tous les seshes.

« On m’en a donné un peu trop trop tôt, alors il suffit de baisser un peu les outils », a-t-il déclaré à Gary Lineker et Alan Shearer sur le podcast Match of the Day Top 10.

« Et je n’ai pas peur de le dire parce que vous savez que les journaux le documenteront. Je suis passé de 5 000 £ par semaine à 50 000 £ par semaine. De 18 à 19 ans ! C’est ce que je veux dire!

Richards est allé un peu trop loin une nuit à LA

« Donc, je gagne 2,5 millions de livres sterling par an. C’est à la fin des années 2000. Je suis passé de 500 £ à 5 000 £ par semaine et c’était amplement mérité à l’époque.

« (Avec) 50 000 £ par semaine, c’était plus parce que j’étais un atout, donc s’ils voulaient me vendre… »

Lineker a ensuite demandé : « Pensez-vous parce qu’il vous est venu à l’esprit que vous n’étiez bientôt plus assez mature pour le gérer correctement et que vous avez donc un peu déraillé ? »

Richards a répondu : « Je n’ai pas dépensé d’argent et je n’en ai pas gaspillé parce que j’ai beaucoup de biens. C’était différent parce que tu sors et que tu achètes tout le monde, tu veux être l’homme, l’homme de la ville.

Paris spécial – Obtenez Divock Origi pour marquer deux ou plus à 16/1

« Je suis allé à LA une fois et honnêtement, en une nuit, nous avons dépensé 150 000 $ ! Honnêtement, juste boire et passer un bon moment.

Le buteur record de Premier League Shearer avait la tête entre les mains avant de plaisanter: « Cela a dû être une sacrée gueule de bois ******! »

Lineker a ajouté : « C’est beaucoup à boire. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir quel était le bon moment !

